Stanjura (ODS): Proč máme měnit něco, co funguje

Já bych chtěl zareagovat na slova mého předřečníka a těch, kteří vystupovali. My se jako především demokraté nepřipojujeme k debatě, zda je některý paragraf lepší nebo horší. Ten zákon nepotřebujeme. My jsme konzervativní politici. Když se podíváte do (nesrozumitelné) veřejnosti, tak instituce, které požívají největší důvěry občanů, jsou starostové a obecní zastupitelstva. A my přicházíme s tím, že to budeme měnit. My se ptáme, proč máme měnit něco, co funguje. Ale kdybych vedl debatu a připustil, že budeme mít přímo volného starostu, tak aby ten člověk mohl realizovat svůj program, se kterým vyhrál, tak musí mít pravomoci dnešní městské rady. A ptejte se sami sebe, zda takovou koncentraci výkonné moci v té obci svěříte do jedněch rukou. Možná, když tam bude anděl, tak to jakž takž bude fungovat. A když tam anděl nebude, což bude naprostá většina případů, tak to fungovat prostě nebude.

Chtěl bych navrhnout zamítnutí v prvém čtení. Nedoporučuji nikomu dalšímu dělat nový, lepší návrh, protože ten základní důvod, a to bychom měli debatovat například v komisi pro ústavu, je, proč to vlastně chceme. V čem se zlepší život občanů? Myslíte, že důvěra zastupitelstva bude mnohem vyšší, když bude zastupitelstvo stát proti starostovi? A nemluvte nám tady nic o odvolatelnosti. Starosta je člověk, který je odvolatelný každý měsíc. Na každém zastupitelstvu je odvolatelný. Mnohým se to taky stalo. Není to žádná teorie. To jsou ti politici, kteří jsou v první řadě, každý den řeší problémy občanů a mohou být ze dne na den odvoláni. Přesto mají důvěru veřejnosti, a to značnou, a není žádný důvod tento dobře fungující systém měnit.

Ing. Zbyněk Stanjura ODS



