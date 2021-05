Stanjura (ODS): Situace je vážná. Brexit a občanky klidně snesou odkladu, Liberty Ostrava ne

reklama

Děkuji za slovo. Já jsem úplně nepochopil ty alternativy pana poslance Luzara. Tak aby to bylo jasné, já si myslím, že ten bod projednávat máme, a to co nejrychleji. Takže já pro jistotu říkám, aby to byl dnes druhý bod po bodu Informace o plánované cestě ministra vnitra do Moskvy.

Myslím si, že situace je opravdu vážná. Jsem si vědom toho, že vláda má poměrně omezený prostor to řešit. Toho jsme si vědomi. My jsme v pátek spolu s panem předsedou Jurečkou a s paní kolegyní Golasowskou Liberty navštívili. Měli jsme dvě jednání nejprve s managementem a potom s odboráři. Vlastně on-line jsme dostali tu informaci, že byl prodán jeden milion emisních povolenek za tržní cenu. To bylo nějakých 48 euro a něco. Takže hodnota transakce je 48 milionů euro. A tyto peníze jsou dlouhodobě připraveny na klíčové investice v našem regionu. Vidím před sebou hejtmana našeho kraje. Určitě mi potvrdí, že minimálně na jedné, to znamená, že přenos toho vysokého napětí z Nošovic až k Liberty aktivně podporuje Moravskoslezský kraj. Podle mých informací je to zařazeno jako projekt do modernizačního fondu. To je potřebné k tomu, aby tam mohla být instalována takzvaná hybridní pec, která zvýší konkurenceschopnost této ocelárny a současně výrazným způsobem sníží emise zejména v Ostravě v těch městských obvodech, které jsou nejvíce zasaženy. Liberty měla až do pátku něco přes 5 milionů emisních povolenek, které akutně nepotřebovala. Když to vynásobíte tržní cenou, zjistíte, že to jsou přesně ty zdroje, které jsou potřebné na tyto klíčové investice nejenom pro tento podnik, ale i pro město a pro regiony jako celek. Pokud ta cena bude zaplacena a ty peníze zůstanou připraveny na tu investici, tak se jenom změnilo aktivum z povolenek na finanční zdroje. Proti tomu se nedá protestovat. Ale klíčové v té větě a v té konstrukci je to slovo pokud. A to si nejsme jisti. Odboráři podle mě mají oprávněné pochybnosti a obavy, že to bude platit. A myslím si, že bychom měli i jako Sněmovna vyslat signál, že pokud je prosperující česká firma, protože ona je prosperující, nemá ekonomické problémy, z obou dvou jednání jsme se dozvěděli o skvělých výsledcích za první kvartál a o velmi dobrých výhledech na další kvartály tohoto roku, protože ceny na světových trzích rostou, to znamená zvyšuje se zisk, výkonnost, tak přece nemůžeme přihlížet, pokud aktiva, která vzniknou na území České republiky, jsou určena pro další investice jednak, aby se zachovala pracovní místa a potvrzují vlastně to číslo 26 tisíc pracovních míst, bavme se o tom v kupě, dohromady a současně, aby se výrazným způsobem zlepšilo životní prostředí, tak k tomu podle mě nemůžeme mlčet, přestože máme velmi omezené možnosti. Někdy možná stačí ta veřejná debata, silný hlas vlády a silný hlas Parlamentu, přestože to jsou soukromé firmy, respektive jeden holding, jedna soukromá firma, soukromé peníze.

Tak za náš klub a přes naši koalici podporujeme, aby to byl bod číslo 2 dnešního jednání. Myslím, že brexit a občanky klidně snesou odkladu na rozdíl od toho. Nemusíte nám věřit, nám, kteří jsme z Moravskoslezského regionu, ale věřte nám, že to je větší problém potenciálně než konec OKD a kolik času se problému OKD věnovalo. Tak si najděme dnes čas, dokud je ještě čas, zatím jsou ty peníze takzvaně na cestě, ještě nepřišly podle našich informací. My jsme dostali informaci, že mají být uhrazeny do konce tohoto týdne, informace z jednání přímo z podniku z pátku. Dneska je úterý, ale myslím, že bychom k tomu mohli co nejdřív přijmout nějaké silné stanovisko Sněmovny. A pokud vláda potřebuje nějaký silnější mandát, tak my jsme připraveni ho vládě v tomto konkrétním případě dát, protože to není věc opozice versus koalice nebo naopak, tohle je věc, jak zachovat zdroje, které byly vytvořeny na území České republiky pro další investiční rozvoj a pracovní místa v naší zemi, v tomto případě v našem Moravskoslezském kraji. Děkuju.

