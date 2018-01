Stanjura (ODS): Ten klíčový argument, proč navrhujeme zrušení toho zákona, je svoboda

Děkuji za slovo. Omlouvám se kolegyni, ale fakt jsem se hlásil už delší dobu. Ten klíčový argument, proč navrhujeme zrušení toho zákona je svoboda. Svoboda v rozhodování všech. Pro ty, kteří tady nebyli v minulé Poslanecké sněmovně, tak já jsem se ptal iniciátora a předkladatele pana senátora Bublana, proč je tam 200 metrů čtverečních. Proč tam není 250 nebo 180. A jeho odpověď - a najdete to ve stenozáznamech - je, protože je to tak ve Francii. To je argument, protože je to tak ve Francii.

Je tady jasná nerovnost mezi těmi, kteří mají 199 a 201 metrů čtverečních. Jedni prodávat mohou, druzí ne. A to se nedá vysvětlit. Já nechci přesvědčovat ty, kteří ten zákon podpořili. Našel jsem si čísla a ten zákon podpořila sociální demokracie, KDU-ČSL a Komunistická strana Čech a Moravy. Měli v té době většinu, když se o tom hlasovalo, a to dvakrát jsme o tom hlasovali. Ta většina nebyla nijak dramatická. Při prvním hlasování bylo kvorum 83 a oni získali 90 hlasů. A popravdě řečeno, ten první pokus ze Sněmovny byl úplný paskvil. Byl takový zmatek od zpravodaje a hlasování, že jsme uzákonili pouze tři státní svátky, kdy musí být zavřeno, a to jsou ty, v kterých bylo zavřeno i bez zákona.

To bylo takového kouzlo nechtěného. Pak se ten zákon vrátil do Senátu. Tam se zase dostal do té stejné podoby, v jakém jsme o něm hlasovali poprvé. A opět pro něj hlasovaly ty tři politické strany. A máme na to prostě různý názor a je přesvědčovat nechci. Co mi dneska zarazilo, bylo vystupování zástupců poslaneckého klubu hnutí ANO. Protože v minulém volebním období jsme měli stejný názor jako občanští demokraté. Hlasovalo se o tom dvakrát. Poprvé - o ten paskvil, kdy byly jen ty tři svátky, tak byli dva poslanci ANO pro. Mimo jiné paní poslankyně Válková a 36 bylo proti.

A když se to vrátilo ze Senátu, a už tam bylo těch sedm nebo osm svátků, tak pro nebyl nikdo z hnutí ANO a proti bylo 32 přítomných včetně paní poslankyně Válkové, která hlasovala proti. A já bych potřeboval ten názorový veletoč vysvětlit. Možná bychom mohli použít to okřídlené, které známe z Hradu - "jen blbec nemění své názory", ale to mi úplně nestačí. K paní poslankyni Válkové, která už minule byla jednou pro a jednou proti, tak dneska říkala, že je zásadně pro. Hlavně to neměnit.

A pokud si vzpomínám na předvolební debaty, tak skoro všichni kandidáti ze všech politických stran říkali, ta naše legislativa je příliš složitá. Nikdo se v ní ani neorientuje. Přijímáme jeden zákon za druhým. Jednu novelu za druhou. A pan předseda Mihola nemá pravdu, že to je taková úplná priorita - to je ten příští bod. My jsme také nesestavovali ten program, ať to dáme za sebou. Nicméně v tom prvním balíčku zákonů, které jsme navrhli, jsme navrhli ano, zrušení několika, podle nás, zbytečných zákonů. A to je příklad jednoho z nich. A není to jenom ten zmatek, jako které svátky ano nebo které ne, protože už je tady ta salámová metoda, o které jsme mluvili v minulém volebním období, a už jsou to všechny svátky.

Ale říkám, vás přesvědčovat nechci. Váš názor respektuji, i když s ním nesouhlasím. A tak se vraťme k těm 200 metrům čtverečním. Co to je za argument, že to platí ve Francii? Francie je větší země, tak kdyby byla podle počtu obyvatel, tak u nás by mělo být asi tak 50 metrů čtverečních, ne, aby to bylo adekvátní. Ale já to nechci zlehčovat. Ta slova o tom, jak lidé budou lepším způsobem trávit státní svátky tady zaznívala. Možná ne z úst pana poslance Miholy, to si nejsem jistý, ale nemám důvod mu nevěřit. Ale jiní, zejména tady z těch levicových lavic to používali velmi často.

A my říkáme, a mnozí z nás chodí na ty oficiální oslavy těch státních svátků. Nechme tu svobodu volby, jak pro ty podnikatele, tak pro ty občany. A říct, že jestli nemám 14 dní žádnou tržbu, je jedno, jako když nemám u sebe (nesrozumitelné) žádnou tržbu. No, tak to v podnikání tak úplně jednoduché není, když vám vypadnou tržby. A nejsou všichni jako paní poslankyně Gajdůšková, kteří si v pátek naloží velký košík, protože ví, že bude dva dny zavřeno, a tím pádem tu tržbu udělá větší, než kdyby tam šla dvakrát. Ale nic proti osobním nákupním zvyklostem. To hodnotit skutečně, skutečně nechci. Takže dotaz je třeba i na pana kolegu Kubíčka, který s námi dvakrát hlasoval proti tomu návrhu zákona. A dneska říká, hlavně ho neměnit. Tak já si myslím, že když bojuji proti nějakému návrhu zákona, i když neuspěji, tak tím, že je jednou schválen neznamená, že už v té legislativě zůstane. To znamená, jinak ten náš právní systém bude pořád mohutnější a mohutnější, protože bezesporu, ať bude jakákoliv vláda, začne přicházet s jedním dobrým návrhem zákona za druhým.

My aspoň navrhujeme zrušení těch zákonů, aby se to snížilo. Tak já vám navrhuji, abyste to propustili do druhého čtení. Ovšem jen tak mimochodem... Slyším to velmi často od té programové blízkosti hnutí ANO a ODS. No, nějak nám to nefunguje, resp. vám. První návrh zákona předkládal pan poslanec Blažek. Klub ANO navrhl zamítnutí nebo člen hlasoval pro zamítnutí. Před chvílí zrušit daně z nemovitostí. Zase programová shoda. My jsme pro, vy jste proti.

Třetí bod, třetí možnost programové shody. My jsme pro, vy jste proti. Jak to bude u příštího bodu se ani neptám. Jo, tam si to dovolím odhadnout, jak to bude u EET. Tak o jaké programové shodě tady mluvíme? Buď budeme mluvit vážně. A vážně budeme hledat nějaké programové shody. Anebo si to budeme takhle vzkazovat přes mikrofon. No, my vlastně chceme to, co vy. No, není to pravda. Tak zkuste aspoň jeden zákon pustit. Nebýt pro zamítnutí, ať to skóre nula ku čtyřem, ať aspoň je jedna ku třem. Děkuji.

Ing. Zbyněk Stanjura ODS



