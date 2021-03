Stanjura (ODS): To není fér hra s veřejností

reklama

Nejdřív bych poděkoval panu ministrovi. Já myslím, že ta čísla nebyla ani tak pro nás, protože mnozí z nás je dostávají každé ráno, ale zejména pro veřejnost, pokud poslouchá a sleduje jednání Poslanecké sněmovny, tak o těch číslech se samozřejmě nemá cenu přít.

A pokud se zvyšuje proočkovanost, tak jak se zvyšuje v těch rizikových skupinách, tak si myslím, že jsme rádi úplně všichni. A ty největší zmatky jsou pryč naštěstí, nemá cenu se asi k tomu vracet. Ale já chci upřít vaši pozornost úplně někam jinam, k problému, který je mnohem závažnější a se kterým pravděpodobně stávající ministr zdravotnictví nemá nic společného a nenese za to zodpovědnost.

Včera byla i v českém tisku publikována informace, kolik vakcín která země objednala v okamžiku, když se domlouval společný nákup v rámci Evropské unie, a současně byla publikována tabulka, která odhadovala počty proočkované dospělé populace dvěma dávkami ke konci června. Podotýkám, že to jsou odhady, takže možná se to bude o něco lišit. A Česká republika nevyužila té možnosti, kterou měla. Objednala zhruba o 19 % vakcín méně, než mohla. A já se budu ptát zcela vážně: Kdo o tom rozhodl? Kdo vystavil naše občany většímu nebezpečí tím, že objednal méně vakcín, než jaká byla šance? Kdo konkrétně? Je evidentní, že to nebyl ministr zdravotnictví Blatný. Nevím, jestli to byl finský trafikant Adam Vojtěch, jehož skandální nákupy budeme řešit zítra, pokud se na to dostaneme, nebo jeho nástupce, jak říkal Andrej Babiš, největší odborník na epidemie Roman Prymula, a nebo někdo jiný. Já to skutečně nevím. Takže já bych poprosil vládu, premiéra případně ministra zdravotnictví, aby jasně odpověděl ne nám Poslanecké sněmovně, ale veřejnosti: Věděla o tom vláda jako celek? Věděl o tom premiér? Odsouhlasila vláda to skandálně nízké číslo? Odsouhlasil to premiér? Nebo tato pravomoc byla někomu delegována? Pokud byla někomu delegována, kdo to delegoval? Ten člověk se rozhodoval (nesrozumitelné) sám, nebo to nějak konzultoval? A kdo tu objednávku za Českou republiku vlastně podepsal? Myslím, že veřejnost má plné právo tyto informace vědět.

Samozřejmě slyším argument - stejně se ty dávky krátí. To je pravda, ale krátí se z 81 %, krátí se vždycky procentuálně a krátily by se ze 100 % případně. Považuji to za neomluvitelné selhání těch, kteří o tom rozhodovali. A podle mě samotný fakt, tento fakt, je na demisi vlády.

Slyším tady z řad vládních poslanců "ježíšmarjá". Tak se postavte vy, kteří říkáte "ježíšmarjá" těm, kteří se chtějí očkovat a do dneška se nedostali díky tomu, že někdo neobjednal - ne vy, poslanci - že někdo neobjednal. Postavte se tam, jděte a řekněte a vysvětlete to těm lidem. Jste chtěli ušetřit? Já to mu vůbec nerozumím. To se totiž nedá vysvětlit. (Hlas z pléna.) Ne, pan ministr o tom nemluvil. (Hlas z pléna.) Nemluvil. Nemluvil.

Nemá to žádné logické vysvětlení, není tady Andrej Babiš, tak se ptám ministra zdravotnictví. Ale chci odpověď za vládu - kdo konkrétně o tom rozhodl, kdo konkrétně je pod tím podepsaný, proč vláda tají ty objednávky a smlouvy s dodavateli. Já tomu vůbec nerozumím. Když něco tají, tak už ten samotný fakt je podezřelý. Když se pak dozvíme, že v tom žebříčku proočkovanosti na konci (nesroz.) jsme pátí nejhorší, pátí nejhorší, no možná ani nejde o to číslo. A jestliže má první 92 % proočkovanosti, druhý 79, pak 64, 62 a my máme 44, to je rozdíl 18 %. To je skoro dva miliony lidí v našich podmínkách a to je velký rozdíl.

My tady rok a něco uvalujeme zákazy, příkazy, restrikce, omezení, neustále vyzýváme veřejnost, aby respektovala rozhodnutí vlády a pak se dozvíme, že v tomto konkrétním bodě buď vláda, nebo tehdejší ministr, nebo někdo, kdo tu kompetenci dostal, fatálně selhal. A já bych prosil o tu odpověď co nejdříve, abychom nemuseli vést debatu, jestli to byla vláda nebo premiér nebo tehdejší ministr nebo kdo to byl, že až budeme mít tu informaci, tak pak zcela logicky budeme chtít po vládě, aby sjednala řádnou odpovědnost těchto lidí, aby ti lidé z těch svých funkcí okamžitě odešli, protože ohrozili zdraví a životy našich spoluobčanů a to se nedá omluvit.

Ten žebříček je opravdu, opravdu hrozný a celý problém i opakované debaty o prodloužení nouzového stavu je vlastně politicky velmi jednoduchý. Vláda Andreje Babiše ztratila většinu v Poslanecké sněmovně. Neboli sice ne formálně, ale vláda Andreje Babiše ztratila důvěru Poslanecké sněmovny. Když jsme jako občanští demokraté vyzvali vládu, aby si sama požádala o důvěru Poslanecké sněmovny, tak odmítla tento krok udělat, čímž vlastně potvrdila, že tu většinu nemá. Teď jsme v absurdní situaci, kdy vláda má rozhodovat, má nějaké plány a viní opozici. Ale proč jsou strany v opozici? Protože nemají většinu. To je výsledek voleb.

A pokud je někdo členem vlády nebo sestaví vládu, tak má odpovědnost za exekutivu jako celek a nemá ji opozice nebo jednotlivé opoziční strany. V tom je základní problém. Ztratili jste většinu v Poslanecké sněmovně, ztratili jste důvěru Poslanecké sněmovny a teď hledáte viníky všude jinde. Za normální situace, v normální politické situaci má vláda většinu, rozhoduje tak, jak uzná za vhodné, buď po konzultaci nebo bez konzultace s opozicí, buď se souhlasem nebo s nesouhlasem opozice, opozice je tu od toho, aby kritizovala vládu, případně přinášela jiné návrhy.

Mimochodem, my jediní jsme spolu předložili nějaký návrh návratu k normálnímu životu. Už to je nenormální, že místo, aby to vytvořila vláda, opozice to připomínkovala vylepšovala a kritizovala, tak vláda, máme za sebou i s panem ministrem dvouhodinové online jednání i s premiérem a členy vlády, s parlamentním (nesroz.) dnes dopoledne nebo během poledne a (nesroz.), že vláda žádný plán nemá k návratu do normálního života. Já bych očekával, veřejnost by očekávala - a zcela oprávněně - že vláda má plán, možná ne konkrétní datum, ale parametry. Společnost je nesmírně unavena životem v posledním roce v České republice a pokud se - a buďme rádi - čísla v posledních dnech, asi dvou týdnech, zlepšují, tak je to především díky veřejnosti, díky našim občanům, není to díky vládě ani díky opozici.

Drtivá většina občanů uvěřila té úpěnlivé prosbě "vydržme ještě tři týdny" a dneska jsme v polovině čtvrtého týdne a vláda chce dalších třicet dnů. To není fér hra s veřejností. A nemůžeme se divit, že trpělivost je u konce mnoha slušných, normálních lidí, kteří celý rok poctivě dodržovali všechna opatření. My si myslíme, že když se odstraní ta nesmyslná opatření, tak vzroste šance, že ta ostatní, na kterých se shodujeme, která jsou potřebná, funkční, se budou více dodržovat, protože jedno nesmyslné opatření, které je státem vymáháno, samozřejmě snižuje ochotu dodržovat i ta ostatní.

Možná říkáte i z těch reakcí, že jsem to přehnal s tou demisí, ale je to na demisi vlády. Už jenom ten fakt, že vláda nemá většinu, má odejít. Můžeme si říkat, jsou volby za sedm měsíců. Dneska je 171. den nouzového stavu v jednom kuse. Kolikrát jsme tady slyšeli "ještě třicet dnů, ještě třicet dnů"? Budeme v pátek hlasovat po šesté nebo po sedmé. A jaký je výsledek? Bohužel, nikdo se z toho neraduje, máme nejvíc mrtvých na celém světě. To je výsledek nouzového stavu, který trvá 171 dní. Odpověď vlády, jak to změnit? Dalších třicet.

Očkování je přece šance na cestu ven. Buďme rádi, že ta čísla se zlepšují, ale zase, pane ministře, když se podíváme, já to čtu každé ráno, proč se tento týden každý den očkuje zhruba o 10 až 12 tisíc lidí méně než minulý týden? Já jsem si myslel, že ta křivka bude setrvale rostoucí. Měli jsme taky týdny, kdy se povedlo podat 250 tisíc vakcín a to není malé číslo, čtvrt milionu za jeden týden. Tento týden to pravděpodobně nebude. Takže ta křivka se otočila. Ale vracím se k tomu základnímu. Ten, kdo způsobil, že máme méně vakcín než bychom mohli mít, má být veřejně pojmenován a má okamžitě skončit ve své funkci. A pokud o tom vláda věděla, má odejít vláda jako celek.

