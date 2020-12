Stanujra (ODS): Žádná vláda neví lépe než občané, co s jejich penězi

reklama

Děkuji za slovo. Zpátky k daním, já s tím naprosto souhlasím.

Chci reagovat na některá vystoupení zejména sociálních demokratů. Na rozdíl od pana předsedy Hamáčka já jsem rád, že máme pravo-levý střed. Respektuji názory kolegů z levé strany politického spektra a budu obhajovat samozřejmě naše názory a občané si vyberou, co jim je bližší. A když se podíváte do těch třiceti let České republiky, tak někdy vyhrává pravice, někdy vyhrává levice a ty názory jsou prostě legitimní a střetávají se v řádné politické soutěži.

Nejprve pár slov k tomu hlasování, které nás čeká. Náš klub, jak už říkal pan předseda Fiala, podpoří senátní verzi. Nejen proto, že náš společný klub s TOP 09 a senátorský klub KDU-ČSL (nesrozumitelné) byly, řekl bych, architekty té dohody, která vznikla na půdě Senátu a moc jim za to děkuji, ale také proto, že ta senátní verze lépe odpovídá našemu hlasování našeho poslaneckého klubu v průběhu hlasování o pozměňovacích návrzích v Poslanecké sněmovně, když jsme o tom hlasovali poprvé.

Tak za prvé. My jsme nehlasovali pro návrh Mikuláše Ferjenčíka zdaňovat prodeje firem, protože jsme si vědomi toho, že sice se mluvilo o nějakých miliardách, ale reálně by to dopadlo na rodinné firmy a startupy. My jsme pro něj nehlasovali. Senát to správně vyndal, tzn. potvrzuje naše hlasování v Poslanecké sněmovně. My jsme hlasovali pro kompenzace městům a obcím v Poslanecké sněmovně. Bohužel v té době tady většina neexistovala. Sociální demokraté, pane místopředsedo vlády, to podpořili pouze třemi hlasy z přítomných, ostatní nepodpořili kompenzace pro města a obce, abyste vteřinu po hlasování začali vykřikovat - to je hrozné, ty města a obce přijdou o peníze.

Taky té veřejné debatě uniklo - a omlouvám se, myslím, že to taky podal pan poslanec Ferjenčík - to, co naštěstí neprošlo, ale je třeba to do té veřejné debaty vrátit - návrh Pirátů na zvýšení daně z nemovitosti pro podnikatele, docela razantní v průběhu dvou a tří let. To naštěstí neprošlo. A to jenom ukazuje jiné politické názory, které respektuji, i když s nimi nesouhlasím, na to, jak máme pracovat s daněmi.

Tady pan předseda Hamáček řekl - to se nevyplatí pro nějakých sedm stovek někomu, abychom snížili daně. Tak sedm stovek úspora nebude pro nikoho. Když si vezmu minimální mzdu 15 200 a přepočtu na senátní verzi, tak je to 1 021 korun přesně měsíčně, je to 12 000 ročně a pro lidi s minimální mzdou je to opravdu výrazné zlepšení. Ne že by měli hodně peněz, ale musíme, když chceme debatovat věcně, být přesní. A pan ministr Zaorálek tady o tom mluvil, že my chceme zvyšovat platy. No a co děláme, pane ministře? Zvyšujeme platy.

Tak já jsem si vzal - pan ministr vnitra tu zrovna není - ale vzal jsem si údaje z kapitoly Ministerstva vnitra - pan ministr Zaorálek mu to určitě bude tlumočit. Mám tady šest skupin profesních, které spadají do kapitoly Ministerstva vnitra, a to je Vězeňská služba, Policie České republiky, Hasičský záchranný sbor, celníci - i když celníci možná platí na finance, úplně přesně nevím, vojáci a GIBS. Vyšel jsem ze schváleného rozpočtu na příští rok, vydělil jsem to počtem příslušníků té či oné služby a spočítal jsem, kolik, pokud tento návrh v senátní verzi schválíme, kolik tito příslušníci, členové Integrovaného záchranného systému, mnohým z nich opakovaně i ministr vnitra a další ministři děkovali za jejich záslužnou činnost v minulých týdnech a měsících. Tak ať to řekneme celé a přesně. U Vězeňské služby, pokud projde senátní verze, v průměru - jsem si vědom, že je to průměr - je to 29 000 ročně, pane ministře vnitra. Je to špatně? 29 000 ročně pro členy Vězeňské služby? U policie je to 32 256 korun přesně ročně. Je to špatně, pane ministře vnitra? Je to ve vašem resortu. U hasičů je to 33 000 ročně. Je to špatně, pane ministře vnitra? Nebo pane ministře kultury? To není konvergence, když se zvyšují platy o desetitisíce těmto lidem ročně? V čistém? Ne 3 % v tarifech hrubém, ale 33 000 čistého ročně. U celníků je to 32 800 ročně, u armády je to 34 500 ročně a u GIBSu, kteří jsou nejlépe placení, protože ti hlídají hlídače, je to 44 800 ročně! Tak pane ministře vnitra, pojďte sem na ten mikrofon a řekněte, že tito lidé si ty peníze nezaslouží! Že jste proti. A to nemluvím o zdravotnících, lékařích, zdravotních sestrách... A takhle bych mohl pokračovat.

Pan ministr vnitra tady opakovaně - protože to už použil v jednom televizním programu - lže. Říká, že pravice chce malý a slabý stát. Tak minimálně je to hluboké nedorozumění, pokud to není čistá lež. Já bych nebyl tak příkrý dva dny před Štědrým večerem. Pravice chce malý, ale silný stát. A ne stát, který leze úplně všude a pak je samozřejmě slabý, protože chce řešit všechno a stát to řešit prostě neumí.

Vzpomeňme si, jak pan ministr vnitra říkal - Ježiš, kafe v pytlíku, to už je moc, to už je moc. - To říkal ministr vnitra, který je zastánce velkého státu. Kde prokázal stát sílu v tomto detailu? To jenom abych vyvrátil tu jeho opakovanou lež, že pravice chce malý - to je pravda, a slabý stát - a to je lež. My chceme malý, silný a fungující stát. Méně razítek, méně potvrzení, méně byrokracie. To je něco, co si naši kolegové z levé části spektra neumí představit, protože oni jsou přesvědčeni, že oni ví lépe než občané, co s těmi penězi udělat. Oni to všechno neutratí. No tak neutratí. Budou investovat do vzdělání svých dětí, do bydlení, dají něco svým rodičům, něco jim koupí. Co je na tom špatně? Co je na tom špatně, když si někdo vytvoří případně úspory na těžší týdny a měsíce, které bezesporu mohou přijít, i když si to nikdo z nás nepřeje? Takže je to takový střet těch, kteří jsou tak pyšní, tak pyšní, že ví lépe než ti lidé, co s jejich penězi udělat. My tak pyšní nejsme.

My říkáme, že žádná vláda, poslouchejte mě dobře, žádná vláda, nejenom tato, žádná vláda neví lépe než občané, co s jejich penězi. A to je náš dlouhodobý postoj. Tak se samozřejmě nemůžete divit, že budeme hlasovat pro. Protože není tam zdanění rodinných firem a startupů, když se ten zakladatel pokusí či to dokonce prodá. Je tam významná kompenzace pro samosprávy, nebudou mít žádný problém příští rok, nedojde k žádnému utlumení investičních aktivit na straně měst a obcí. A je tam zvýšení základní slevy. Milí sociální demokraté, občanští demokraté - a nejenom občanští demokraté v minulých měsících a letech několikrát předložili návrh na zvýšení základní slevy na poplatníka. Jak jste hlasovali? Podívejte se do těch sjetin. Neomylně proti! Pak z ničeho nic, pro mě docela překvapivě, jste hlasovali pro to největší zvýšení základní slevy. Podle mě jste byli vedeni chybnou úvahou - čím hůře, tím lépe, ono to nakonec nedopadne, ti, kteří chtějí nižší daně, se toho leknou a budou hlasovat pro zachování stávajících daní.

Stejně tak někteří kolegové zvolili v Senátu podle mě špatnou taktiku, kdy prosazovali zamítnutí poslanecké verze ve Sněmovně. Tak si řekněme, co znamená zamítnutí. Znamená to, že projde sněmovní verze. Vždyť přece víme, jak jsme hlasovali pro sněmovní verzi. Jinými slovy ti, kteří nejvíc mluví o tom, jak je třeba chránit obce, samosprávy a kraje, tak najednou doporučují svým senátorům, aby hlasovali reálně pro nulové kompenzace.

A Senát je nevyslyšel, já jsem rád, dokonce se přidal někteří senátoři z těch klubů, kde jejich vedení jim doporučovalo tento zákon zamítnout, a jsem rád a přičítám to i vyjednávacím schopnostem našich vyjednavačů v Senátu. Takže když to shrneme, v zásadě dobrá zpráva pro daňové poplatníky. Vlastně všichni dneska tady mluvili o tom, že je třeba podporovat ty, kteří pracují. Ale to je konkrétní věc, jak je podpoříme. Já jsem v roce 2017 rozdával takové daňové pravítko, kde vlastně bylo na různé hodnotě hrubé mzdy ukázáno zhruba těch sedm procent, o kolik se navýší čistá mzda. Díky zvýšení základní slevy je ten výsledek ještě příznivější. To pravítko bylo ještě pesimistické, protože je tam ještě ta částka navýšena a dokonce ve dvou letech, to znamená, první navýšení bude v roce 2021 a druhé, které odpovídá tomu, co jsme dlouhodobě navrhovali, my jsme navrhovali 30 000, vlastně zohledňovala tu inflaci od roku 2008, bude to asi 30 840, pokud mě paměť neklame, takže i v tomto se pomůže zejména nízkopříjmovým a středněpříjmovým skupinám, ve dvou letech, ale do kupy je to 6 000. Už za třináct měsíců bude ta sleva o 6 000 vyšší než dneska a o to budou nižší daně.

Současně se Poslanecké sněmovně povedlo na návrh pana poslance Výborného, myslím, že to byl návrh celého klubu KDU zrušit zastropování daňového bonusu. To znamená, i to je podpora těm rodinám, které mají čtyři a více dětí, aby i tyto rodiny mohly těžit z výhody snížení daní a byl to správný krok. Takže když to sečteme, tak je to vlastně dobrá zpráva a já nerozumím těm, kteří tak zoufale s tak, řekl bych, slabými argumenty jsou proti.

Najednou a kdybychom se jich zeptali, jak jste hlasovali o těch úsporách minulý týden v pátek, například sociální demokraté? Nabídli jsme 80 miliard úspor. Neomylně všechny možné úspory jste odmítli, tak se nám pak nedivte, že vaše slova o rozpočtové odpovědnosti nás spíš přivádějí k smíchu než k zamyšlení. A abych skončil pozitivně, já pevně věřím, že to dneska zvládneme, že najdeme většinu pro senátní verzi a že už v únoru ty miliony našich občanů, kteří poctivě pracují, budou mít vyšší výplaty a určitě si s těmi penězi rozumně poradí.

