Starosta Kolář: Oni tihle hrdinové od klávesnice často nemyslí vůbec

Jó řidič, ten těžkej chleba má. Dokonce tak těžkej, že musí před šestou ráno lidem vypisovat, že je vyselektuje. Tyhle a podobné zprávy můžu zase přehazovat vidlema, stačí, aby se na internetu objevilo slovo Rusko v nějaké negativní konotaci a tihle flastenci, které univerzálně spojuje to, že neumí česky, neznají naše dějiny, sdílejí konspirační teorie, Mlátičku Ondráčka, Flákance Volného, zaštiťují se bojem proti rozvracečům republiky a vzýají Vladimira Vladimiroviče, vylezou z děr jak švábi a snaží se nahánět hrůzu.

Taky je všechny spojuje to, že nechápou, že internet neni anonymní. A všichni do jednoho se strašně diví, když u nich zazvoní policajt a začne se jich ptát na vyhrožování na síti. To pak začnou vytáčky, že to bylo jinak, že oni nic, že to tak nemysleli... no, oni tihle hrdinové od klávesnice často nemyslí vůbec, když něco píšou.

Ještě jednu věc jich má hodně společného. Bydlí u rodičů, jsou bez práce, mají exekuce, vzdělání často jen základní. Neposmívám se. Je to smutné. Snad si pan prezident dává ten týdenní time out i na to, aby vymyslel, jak do svého projevu srozumitelně a polopaticky napasovat výzvu těmhle lidem, aby se nechovali jako zvířata. Strašně bych jim to přál.

