Kolářovo stržení Koněva, Novotného urážky. To se nám vrátí. Ano, vakcíny. Poslanec Kobza tuší velký problém

ROZHOVOR „Nám v ČR se nyní v celé nahotě a zrůdnosti vrátí akce starosty Koláře (TOP 09), který urazil Rusy na nejcitlivějším místě odstraněním pomníku maršála Koněva, potrhlého řeporyjského starosty Novotného, který postavil pomník válečným zločincům vlasovcům, pražského „pirátora“ Hřiba, který přejmenoval náměstí před ruským velvyslanectvím jménem Borise Němcova, i naivního ministra zahraničí Petříčka, který si jako jediný ministr zemí EU pozval ruského velvyslance na kobereček kvůli Navalnému. Když se zbytek světa pere o Sputnik, napadá vás snad nějaký důvod, proč by to Rusové měli prodat zrovna nám?“ ptá se poslanec SPD Jiří Kobza.

SPD hlasovalo proti přijetí pandemického zákona. Proč?

Je pro nás nepřijatelný tzv. francouzský způsob překlopení nouzového stavu do normálního pouhou změnou zákona. Navíc jsme stále toho názoru, že zákon o ochraně veřejného zdraví umožňuje přijmout protiepidemická opatření. SPD hlasovalo jako jediný poslanecký klub proti pandemickému zákonu. Říkáme dlouhodobě a jasně, že plošná opatření nejsou cestou a lockdown není řešení. Je nutné říci, že Piráti, ODS a další opoziční strany kromě SPD dali tímto vládě bianko šek na jeden rok pokračovat v nouzovém stavu. To je pro SPD zcela nepřijatelné! Anketa Máte důvěru v Jana Hamáčka? (Hlasování od 25.2.2021) Ano 16% Ne 84% hlasovalo: 7043 lidí

Podle tohoto zákona může vláda kontinuálně na rok vyhlašovat v souvislosti s covidem-19 „pandemickou pohotovost“, což je pouze jinak pojmenovaný nouzový stav, a přijímat opatření v principu totožná jako v případě vyhlášení „nouzového stavu“. Uvidíme, s jakými změnami vrátí návrh zákona do Sněmovny tento týden Senát. A v jaké podobě, a jestli vůbec, bude v pátek schválen.

Vaše hnutí je proti nouzovému stavu, tvrdí, že plošná opatření nic neřeší, prosazuje otevírání škol... a zatím se na Česko valí infekčnější britská mutace koronaviru. Neměla by se teď opatření naopak zpřísňovat, hranice zavírat (protože za nimi číhají další mutace, třeba jihoafrická)?

Je nutné rozlišovat, že situace, kdy jsme chtěli vrátit děti do škol, byla předtím, než se začali turisté vracet z dovolených a dovážet další mutace covidu. Nyní je ale situace, kdy se v ČR vyskytují snad všechny mutace virů, nakažlivost stoupá, je nezbytné rázně zasáhnout, zmobilizovat nevyužívaná zdravotnická zařízení. Nicméně tato opatření lze přijmout v rámci současných zákonů, pakliže bude vůle je také skutečně prosadit. A nevyhneme se ani otázce uzavření hranic pro vstup do ČR – legální i ilegální, což je jasný zdroj šíření nákazy. Takže asi narazíme na promigrační tlaky EU.

Vládu teď ostřeluje každý, samozřejmě hlavně opozice. Neměla by však být v této těžké situaci pro tuto zemi opozice k vládě vstřícnější, jak je tomu v zemích, které pandemii zvládají lépe? Není i kvůli této kritické opoziční činnosti během pandemie alarmující stav, že polovina Čechů opatření nedodržují a i kvůli tomu jsme na tom snad nejhůře ze všech a umírají zbytečně další lidé?

Nemáte pravdu. Myslím, že právě v této chvíli zde chybí jasná vize řešení epidemie i vakcinace. To, že celou situaci opozice využívá k trvalým útokům proti vládě a zejména proti premiérovi, je standardní postup. Například Piráti 9. 2. požadovali návrat dětí do škol a 24. 2. podpořili zpřísnění zavření služeb a zavření škol. Přinutili premiéra předčasně rozvolnit a nyní jej viní z nárůstu nakažlivosti. Ale obecně se jedná o bezprecedentní krizi důvěry a těžkou situaci, kdy by opozice měla být státotvorná a nabídnout svá řešení a své odborníky i exekutivě. Jiná otázka je, zda by to bylo přijato. Každopádně je evidentní, že menšinová vláda řízení boje s epidemií po všech stránkách těžce nezvládá.

„Namísto zmatených a nesrozumitelných nařízení protiepidemických opatření měla vláda už v září vydat sérii jasných, logických a pochopitelných opatření – například omezit počet lidí na plochu obchodu, roušky v MHD, zákaz shromažďování, zvýšenou hygienu a větrání a podobně. Vidíme, že se z jara vůbec nepoučila z toho, co předvádí, nevidíme vůbec žádné světlo na konci tunelu,“ píšete na Facebooku. Souhlasím, že to světlo teď opravdu nevidím. Ale například jaro loňského roku hodnotím spíše pozitivně a v mnohém jsme tehdy byli příkladem pro ostatní. A některá opatření, která tam vypisujete – třeba roušky v MHD – přece máme. A hlavně – tato restriktivní opatření, aby zafungovala, se musejí vyhlašovat s určitým předstihem, tedy v době, kdy čísla nakažených ještě nejsou tak hrozná... a dovedu si představit toho křiku zastánců „svobody“, co to vláda zase zavádí za restrikce, třeba právě v tom září. Dobře si naopak pamatuji, jak v květnu právě z opozice zaznívalo, že se má uvolňovat, a pak někteří z nich hodovali na Karlově mostě...

Naprosto souhlasím. Na jaře to bylo úžasné. Stát jednal, občané společně bojovali tím, co měli k dispozici proti infekci. Kdo nešije, není Čech! Lidé pochopili a infekce byla právě karanténou a rouškami zatlačena. Nepochopil jsem, proč toto nebylo možné zopakovat v srpnu? Vláda mi přišla neustále vyděšená, před volbami, před Vánoci, neustále kličkovala, vymýšlela opatření, která nehodlala prosadit. Jenže k čemu jsou potom domácí roušky v MHD, když jsou ve stejné době povolené demonstrace bez roušek?

Už se snad nějaký popírač, který prodělal covid, omluvil těm, které nakazil? Neslyšel jsem o tom, ani že by někdo přiznal, že covid chytil na nějaké podobné „protestní akci“.

Nyní se sice očkuje, ale pomalu, protože je málo vakcín. Což způsobí další spousty zbytečně mrtvých. Prstem se ukazuje na Evropskou komisi, která vakcíny vyjednávala a vyjednala dost špatně. V čem spočívaly její hlavní chyby?

Anketa Kdo je pro vás nejdůvěryhodnější? Babiš 57% Hamáček 2% Blatný 2% Ani jeden z nich 39% hlasovalo: 17150 lidí

Pravda, je sedmkrát levnější než Pfizer, ale za to ten plivanec přece stojí. Obzvláště když americké firmy ani zdaleka nejsou ochotné dodávat podle plánu. Navíc vakcína Sputnik je podle vyjádření odborníků oproti jejím alternativám účinnější, protože obsahuje lidský adenovirus s geneticky upraveným S-antigenem. Proto prý „zabírá“ na všechny doposud známé mutace koronaviru a zanechává v těle nejen neutralizující protilátky, ale i tzv. buněčnou odpověď dlouhodobého charakteru. I prestižní medicínský časopis The Lancet 4. září publikoval vědecký článek s výsledky první a druhé fáze klinických testů vakcíny Sputnik, které mj. ukázaly nepřítomnost vážných negativních jevů a vytváření stabilní imunitní odpovědi u prakticky 100 % testovaných případů.

Čínskou vakcínou očkuje každý, kdo se k ní dostane. Jenže po excesech, kdy poslanec Kalousek mával tibetskou vlajkou při návštěvě čínského prezidenta, předseda Vyskočil si dětinsky vynutil cestu na Tchaj-wan proti všem smlouvám a stanoviskům ostatních rozhodujících orgánů ČR, a „pirátor“ Hřib (už zase on) vypověděl smlouvu s Pekingem, protože v ní byla douška o nedělitelnosti Číny, proč by nám ji dali? Myslíte, že se kdokoliv ze jmenovaných záškodníků omluví lidem, kteří díky tomu, že se kvůli jejich nesmyslnému aktivismu nedostanou k vakcíně, zemřeli, anebo že by jim dali kytici na hrob? Upřímně o tom pochybuji.

Evropská unie se přece soustředí na důležitější věci, než je pandemie, jakou svět od španělské chřipky před sto lety nepoznal. O to usilovněji pracuje na tzv. zeleném údělu, nové politice podpory migrace a zejména na důkladném a nesplatitelném zadlužení členských států EU tzv. Fondem obnovy. Tak proč by se ta parta nekompetentních aktivistů měla zabývat něčím, čemu je nutné rozumět? Co se týče procesu nákupu vakcín na úrovni Evropské unie (Evropské komise) – dá se to nazvat nekončící sérií průšvihů, neschopnosti a pochybení. Tento nákup navíc proběhl a probíhá bez výběrového řízení, což vedlo k markantnímu zvýšení ceny vakcín -– a také se jednalo o porušení (vlastních, unijních) pravidel hospodářské soutěže. Evropská komise tak de facto předala evropský farmaceutický trh dvěma vybraným nadnárodním koncernům. Qui bono?

Následně došlo a stále dochází ke zpožďování (až o čtyři týdny) jednotlivých dodávek a značnému snižování objednaných množství vakcín. Mnohem lépe jsou na tom v tomto ohledu státy, které postupují samostatně. V případě nákupu vakcín ze strany EU také nelze pominout, že jde o obchod na dluh – o obchod, který není financován z nějakých imaginárních „evropských“ peněz, ale z finančních prostředků členských států, ovšem bez toho, aniž by tyto státy mohly podobu a provedení tohoto nákupu jakkoli ovlivnit.

Je tu vidět určitá arogance Západu, že se spoléhal jen na své vakcíny a vůbec nepočítal s tím, že třeba i Rusové mohou vyrobit kvalitní vakcínu, která by se nám teď hodně hodila, ale na její rychle získání je už nejspíš pozdě?

Ano, je to arogance toho, že si poslušně koupíme ty předražené vakcíny, na které nám jejich banky půjčí. Jejich poslušní sloužící, naši protičínští a protiruští aktivisté, při pochopení úžasného kšeftu s předraženými americkými vakcínami podnikli vše pro to, aby se k nám Rusové i Číňané chovali stejně jako oni k nim. Docela se jim to podařilo, nemyslíte?

Je chyba naší vlády, ale (snad s výjimkou Maďarska) všech evropských vlád, že se nesnažily vakcíny získat i vlastní cestou?

Bezpochyby, vláda lavírovala i v tomto bodu. Je to trestuhodné. A nejde jen o Maďarsko, vynikající výsledky v boji s koronavirem včetně očkování vykazuje i Srbsko, které odebírá i ruské a čínské vakcíny, kterých má dostatečné množství – a dokonce jejich část nabídlo i Kosovu, což jeho předáci, kteří již opakovaně prokázali, že pro ně lidské životy nic neznamenají, odmítli.

Stěžujete si, že naše média plní covid (čemuž se ale nedivím) a Navalnyj a úporně mlčí o tom, co se děje ve světě. Co máte konkrétně na mysli, co se děje a uniká to naší pozornosti?

Je toho opravdu hodně. Když pominu teroristické útoky v EU i mimo EU, tak například vývoj v Rumunsku a jejich protikorupční hnutí jsou velmi pozoruhodné. O tom, co se děje v USA, jsme slyšeli jenom z demokratické strany a je to dost dlouho. O výsledcích čínského vesmírného programu, napětí na čínsko-indické hranici atd. atd. Kdysi jsem řekl, že považuji zprávy stanice Al Jazeera za objektivnější než zprávy ČT.



