Topolánek: Lidé opatření ignorují. Tím prohrává celý národ

Expremiér Mirek Topolánek zasadil boj vlády s covidem do širších souvislostí. To, co předvádí kabinet Andreje Babiše, považuje Topolánek za šílené, protože na jedné straně umírají tisíce nemocných a starších lidí a na straně druhé tu máme ztracenou generaci žáků a studentů, kterým zoufale chybí škola. Tvrdě se pustil také do Adama Vojtěcha, který by se měl stát velvyslancem ve Finsku. „To je urážka diplomacie,“ vypálil Topolánek.

„Já bych to zasadil do nějakého kontextu. Kromě těch důchodců, kterých už zemřelo téměř 20 tisíc, tak jsou nejvíc postižené děti. Děti a mládež. Vidím to na svém synovi. Nastoupil do prvního ročníku šestiletého gymnázia a nezná spolužáky. To je přece šílené,“ konstatoval rozjetý expremiér v Topol show na serveru Info.cz s tím, že mladí lidé ztrácí kontakt s realitou a stále žijí ve virtuálním prostoru.

„Návrat dětí do škol je jedna z absolutních priorit. Všichni o tom mluví, nikdo to nechce udělat. Zajímají je fabriky, vůbec je nezajímají děti, nezajímají je školy, nezajímá je ztráta jedné generace dětí, která je nenahraditelná,“ rozčílil se Topolánek.

Tuto nechuť situaci řešit doprovází i totální neschopnost vlády řešit celkovou pandemickou situaci. Lidé vládní opatření často ignorují a to je podle expremiéra situace, ve které prohrává celý národ.

V této situaci Topolánek nechápe, proč testy do škol neshánělo ministerstvo školství a zdravotnictví, ale všichni to hodili na vnitro. „Ten systém není zorganizovaný dobře. To je šílené. Já těm úředníkům vzkazují, že jednoho dne Babiš skončí a pak přijde zákon,“ varoval.

Nešetřil ani exministra zdravotnictví za hnutí ANO Adama Vojtěch, který se má stát velvyslancem ve Finsku. „Ten podělal, co mohl,“ poznamenal na konto Adama Vojtěcha Topolánek.

Popsal ho jako mladého člověka bez zkušeností a to nejen bez zkušeností v diplomacii, ale obecně.

„To téměř uráží tu zemi. To se divím, že se Finové neozvali,“ přisadil si ještě Topolánek.

Poškozuje to i českou diplomacii, která by měla stát na kariérních diplomatech, kteří dělají dobrou službu a dobré jméno České republice. Topolánek připomněl Michaela Žantovského nebo Petra Koláře.

Z tohoto úhlu pohledu by prý Topolánek už pochopil, kdyby se diplomatem stal Jan Hamáček (ČSSD), který se ve vyšších patrech politiky pohybuje mnoho let a mohl by se z něj stát i dobrý diplomat, protože má určité předpoklady a zkušenosti potřebné pro toto řemeslo. Totéž si myslí o Tomáši Petříčkovi.

Ale na diplomatické angažmá Adama Vojtěcha se díval opravdu kriticky.

„To je urážka celé diplomacii. Odchod Adama Vojtěcha do Finska, to je strašný,“ shrnul Topolánek.

Pokud jde o samotného Petříčka, ten podle Topolánka nemá dost šancí stát se předsedou strany a ČSSD bude muset hledat někoho jiného, kdo ji vyvede z krize. Spolupráce s Babišem podle expremiéra socialistům jasně uškodila. „Budou se z toho léčit další dvě, tři funkční období,“ konstatoval Topolánek.

