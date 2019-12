Štěpánek (Trikolóra): Británie podle ČT 09

Však také spousta Britů již prohlédla, že se nechali zmást tím mluvkou Faragem, který sice se svojí Brexit Party vyhrál evropské volby, ale to se stejně nepočítá, protože se to nepočítá. Vždyť ho v tom Evropském parlamentu nikdo nebere vážně, vždyť jen vyhrál volby. A pak se také nechali zmást neschopným Borisem, který neumí nic jiného než lhát. A navíc je to zmatkař.

Že si lidé odhlasovali brexit, vůbec nic neznamená, protože osvícený parlament zcela správně a oprávněně skutečný odchod Velké Británie účinně blokoval, protože to je ta správná demokracie, a ne, že si popletení lidé, kteří se nechali zmást nezodpovědným mluvkou a prolhaným zmatkařem, něco odhlasovali.

Moudrý vůdce opozice Corbyn sice kdysi byl pro brexit, a kromě toho je to ještě pomatený zapálený komunista, no co, každý se může někdy mýlit, ale nakonec se postavil na správnou stranu, takže vše je odpuštěno, kupředu, levá. Referendum je přece potřeba verifikovat jiným referendem, a když by náhodou zase nedopadlo tak, jak má správně dopadnout, bude třeba znovu masově protestovat, protože referenda nesmějí dopadat špatně. To má přece logiku.

A proto výsledek referenda nic neznamená, protože demonstrující příznivci setrvání Británie v Unii přece požadují úplně jiné referendum, vždyť vám to na obrazovkách ukazujeme den co den, referendum, které dopadne správně, a ne špatně, jako to referendum, které nedopadlo tak, jak by si přála Evropská unie, Brusel a Angela, která to s námi se všemi myslí dobře, protože wir schaffen das. A měli bychom proto přijmout i těch padesát syrských sirotků z Afghánistánu.

To, že se Boris stal premiérem a předsedou konzervativců, je jen takový historický omyl, protože ani jeho nikdo nebere vážně. Vždyť také v parlamentu úplně všechno prohrál, takže je vidět, jak je neschopný. A ty volby, co teď drtivě vyhrál, také nic neznamenají. Mnohem důležitější je Skotsko, protože moudří Skotové se zcela správně chtějí od Británie trhnout, aby mohli zůstat v Evropské unii, co na tom, že by pak teprve museli zahájit přístupové rozhovory, přičemž je naprosto jasné, že tenhle separatismus vůbec není separatismus, jako třeba ten katalánský, který si zaslouží obušky, protože tohle je správný separatismus, neboť prostě není separatismus jako separatismus.

A kdyby jen Skotové. Taky Irové. Ty severní. Tam také skoro všichni touží po Evropské unii, pročež se chtějí trhnout od Británie a sloučit se se zbytkem ostrova, aby mohli zůstat v Evropské unii. Z čehož ze všeho plyne, že ten Boris vlastně vůbec nic nevyhrál, protože ho čeká pěkná polízanice, a navíc je to zmatkař a lhář, ostatně mluví s ním už jenom ten už skoro odvolaný Trump, což je pro všechny ostatní ponaučení, že z Evropské unie se nevystupuje, protože stále platí stará léty i nejrůznějšími režimy prověřená a osvědčená hesla a nejvíc to „S Evropskou unií na věčné časy a nikdy jinak!“

Z Londýna, Edinburghu a Belfastu zpravodajové ČT 09.

Převzato z profilu politika

Mgr. Petr Štěpánek Trikolóra



