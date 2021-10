Štěpánek (Trikolora): Was ist das „není schopen vykonávat pracovní povinnosti“?

reklama

Znamená to, že prezident není schopen dojít do práce?

Znamená to, že prezident není při smyslech?

Znamená to, že prezident nevnímá, nekomunikuje, nemluví, nemyslí?

Znamená to, že prezident je popletený?

Znamená to, že prezident nepoznává lidi kolem sebe?

Znamená to, že prezident je v kómatu?

Znamená to, že prezident neudrží pero, myšlenku ani moč?

Znamená to, že se prezident bez pomoci ani nenají?

Znamená to, že prezident nemůže existovat bez napojení na přístroje?

Znamená to, že prezidentovi nefunguje mozek?

Znamená to, že prezident je po medikamentech utlumený?

Znamená to, že se prezidentova schopnost komunikace různě mění podle aktuálního stavu?

Znamená to, že prezidentovi nefunguje tělo, ale při smyslech je?

Ta škála, co těch několik slov „není schopen vykonávat pracovní povinnosti“ může znamenat, je tak široká, že od politiků je krajně nezodpovědné, necitlivé, ba přímo zločinné, když na základě takovéto povšechné formulace, aniž znají více podrobností, žádají, aby byl prezident, kterého v přímé volbě volily takřka tři miliony občanů, odstraněn. Nebo snad ty podrobnosti znají? Pokud ano, proč nám je neřeknou?

