Štěpánek: Vítězný únor 2018 v přímém přenosu

Minule jsme shlédli pokračování s názvem Ovládnutí zdravotnictví. Do příštích dílů se chystá Pacifikace a ovládnutí bezpečnostních sborů a Pohlcení ČSSD.

Lidé kráčejí do řiti vždy nadšeně. K tisícileté Třetí říši, ke světlým komunistickým zítřkům i za koblihou, aby byl Andrej ještě bohatší.

Na koho „naši“ kleknou příště? Už klekli na ministerské náměstky, na Všeobecnou zdravotní pojišťovnu a ředitele velkých nemocnic, už klečí na ČEZu, na GIBSu i na České poště. To je taky dobrá story. Babišovy noviny a časopisy změnily od nového roku distributora. Českou poštu nahradil Media servis. Proč? „Babišpress“ se s Českou poštou nedohodl na penězích za roznášku. Jenže ono to nefunguje. Media servis není s to noviny a časopisy doručovat. Ještě dva měsíce po oné změně tisíce lidí nedostávají tiskoviny, které si předplatili. A hle, už má ředitel České pošty padáka. Prý nemá vizi. Tak určitě! Pokud vizí toho nového bude nabídnout „Babišpressu“ lepší cenu, asi už bude všechno v pořádku.

Mgr. Petr Štěpánek BPP



Ale pojďme na „nejdůležitější“ kauzu dneška. (Pro ty pomalejší: Předchozí věta je ironie!) Na místo toho, aby politická scéna řešila, co s minulými bohorovnými vládními investičními hochštaplery z řad lidovců, socanů a koblihářů, kteří klidně vezmou půl miliardu plus další stomiliony, jež budou muset následovat, patřící nám daňovým poplatníkům, a vyhodí ji do černé díry prasečáku (rozuměj: udělají „kšeft“, který by žádný svéprávný hospodář se svým vlastním majetkem nikdy neudělal), zastřeluje se kvůli Letům do prostořekého Okamury. Ale vlastně nic nového pod sluncem, jen další z dílů nekonečného politického seriálu Vrtěti psem.

Ono je to ale ještě daleko tragičtější. Pokud to jediné, k čemu se dokážou vzepnout tzv. demokratické strany (ODS, ČSSD, KDU-ČSL, TOP 09, STAN, Piráti) v okamžiku, kdy tu potichu probíhá Vítězný únor 2018, je, že navrhují odvolání místopředsedy sněmovny za stranu, jež na rozdíl od nich, když už nic jiného, tak aspoň pojmenovává nejpalčivější problémy naší doby, přičemž jej chtějí odvolat – jen s mírnou nadsázkou – za to, že řekl, že tábor v Letech nebyl oplocený, nemůže to s nimi dopadnout jinak, než s tzv. demokratickými stranami po Vítězném únoru 1948. A to je dost mizerná vyhlídka. Nikoli pro ně, jich žádná škoda nebude, ale pro nás ostatní.

A co na to naše oficiální mediální scéna? Jeden příklad za všechny: Pokud redaktor Českého rozhlasu Petr Dudek v České televizi říká, že Tomio Okamura je popírač holocaustu, pak nezbývá než konstatovat, že redaktor Českého rozhlasu Petr Dudek je hlupák, jenž vůbec nechápe míru slov, co vypouští ze svých úst. A jediná otázka, na kterou je třeba nalézt odpověď, pak je, proč si Česká televize zve hlupáka do svého vysílání a proč Český rozhlas hlupáka – za naše peníze – zaměstnává.

A propos, to, že Českou televizi kritizují také Andrej Babiš či Miloš Zeman, ještě neznamená, že ČT pracuje dobře. Asi tak!

(převzato z Profilu)

autor: PV