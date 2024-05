Rais (ANO): Tajnost volby je zcela zřejmě objektivně ohrožena

reklama

Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, kolegové a kolegyně,

já bych se chtěl věnovat tomu, k čemu si myslím, že je druhé čtení určeno, a to je objasnit můj vlastní pozměňovací návrh, na který včera spousta lidí reagovala, protože máme stejný problém, ať už to byla kolegyně Pošvarová, Brož, Eva Fialová poměrně hodně o tom mluvila, dokonce citovala některé věci z toho mého zákona, a pan kolega Mašek. V podstatě mi jde o to, aby byla naplněna podmínka, kterou před nás staví Ústava, a ta se týká tajnosti volby. Jde mi o tisk hlasovacích lístků. Tak jak je to podáno v návrhu podle mě ten hlasovací lístek si má vytisknout volič a to nezaručuje u malých (nesrozumitelné) volebních okrsků, kde mohou korespondenční volbu užít jen jednotlivci, tajnost volby, protože i po smíchání volebních lístků s dalšími bude na základě například jiné barvy nebo odstínu papíru nebo, jak říkala kolegyně Fialová, gramáže, tak může být zřejmé, kdo tam tento lístek vložil.

Nejedná se o nějaký ojedinělý jev. Vzal jsem v podstatě data z Českého statistického úřadu při poslední prezidentské volbě v roce 2023 a mám tady čísla, počty voličů ve zvláštních seznamech jednotlivých zemí. Ve skutečnosti samozřejmě hlasovala jenom část těch lidí, takže to, co uvádím, to jsou maximální teoretické počty hlasujících. Namátkou vyberu některá: Konžská lidová republika 7 voličů, Uzbekistán 11 voličů, Ghana 13 voličů, Nigérie 14 voličů, Írán 15 voličů, Bělorusko 16, Mongolsko taky 16, Pákistán 18 a tak bych mohl ten výčet, celkem ho mám dost dlouhý, pokračovat až někam v podstatě - Kuvajt 33 voličů, Kuba 38 voličů, Libanon 38 voličů, Irák 39 voličů, Peru 49 voličů a tak dále. V téměř třiceti zemích nedosahuje počet potenciálních voličů ve volebních seznamech ani padesáti.

Tajnost volby a nemožnost identifikovat hlasujícího a jeho volbu v korespondenční volbě je zcela zřejmě objektivně ohrožena. Proto navrhuji, aby hlasovací lístky společně s dalšími písemnostmi doručil daný zastupitelský úřad, aby všechny hlasovací lístky měly stejnou podobu, aby v podstatě byla provedena jistá standardizace. Samozřejmě jistou výjimku má druhé kolo prezidentské volby, kdy čas na vytištění a doručení hlasovacích lístků je krátký. Pak pro zachování tajnosti voleb stejné podoby hlasovacího lístku budou voliči doručeny čtyři archy papíru ze strany zastupitelského úřadu a je možné, aby volič vyrobil tři chybové tisky, na kterých nakonec vytiskne příslušný hlasovací lístek.

Také se domnívám, a také už to tady padlo několikrát, naposledy od kolegy Okamury, že je potřeba, aby ti voliči uměli česky. Čili pokyny k volbě doručí zastupitelský úřad voliči v zahraničí v českém jazyce. Toto upřesnění reaguje zejména na objektivní schopnost voliče porozumět obsahu hlasovacích lístků, které jsou také česky. A také bude pro případný soudní přezkum pak možné objektivně posoudit, zda sdělení týkající se voleb, které volič v zahraničí obdržel, bylo politicky neutrální a nebylo například návodné. Vše bez toho, aby bylo nutno pracovat s případnými odchylkami překladů do češtiny. Domnívám se, jak už tady zaznělo několikrát, že českých voleb by se měli zúčastnit samozřejmě čeští voliči, nebo lidé, kteří jsou schopni zvládnout českou gramatiku.

V neposlední řadě se stanoví, že jiné hlasovací lístky než ty, které by voličům byly dodány společně i s dalšími písemnostmi zastupitelským úřadem, případně vytištěné na dodaných arších pro druhé kolo prezidentské volby, nelze při volbě užít pod sankcí neplatnosti.

Toto je stručně popsaný pozměňovací návrh, který jsem vložil do systému pod číslem 4131, a ke kterému se samozřejmě v podrobné rozpravě přihlásím.

Děkuji vám za pozornost.

