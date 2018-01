Stropnický (ANO): Trochu mi to tu připomíná "mýdlovou operu"

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

já jsem rád, že tolik z nás akcentuje význam programu a lpění na programu, někdy si až člověk říká, jestli přijetí programu strany řekněme opoziční není podmínkou, myslím programu vcelku, začátku vůbec nějakého konstruktivnějšího dialogu. Ale to kdybychom dohnali do důsledku, tak pak stačí jedna strana s jedním obrovitým programem, která chce jenom to nejlepší všem a neustále to opakuje. Ale to jsem říkat nechtěl. Chtěl jsem jenom rozptýlit dojem, který tady vzniká, a trochu mi to opravdu připomíná "mýdlovou operu", že tady snad vláda bez důvěry nějak bezuzdně řádí. Chtěl bych se tomu jaksi výrazně postavit. Neřádí, ale prostě musí dělat to, čemu se říká daily business, a to je spousta práce.

Ten stát nebo ten aparát se prostě nesmí zastavit. Kdyby se zastavil, a každý z vás, kdo byl v té exekutivní funkci, tak to přece velice dobře ví, tak nás to může výrazně poškodit. Už začínají navážno jednání o rozpočtu v Evropské unii na léta 2020 až 2027, což ovlivní tuto zemi na deset let. Je prostě nemožné, abychom nejezdili do Bruselu, abychom tam nejednali, abychom nedělali přesně to, po čem všichni voláte, to znamená, abychom nehájili naše národní zájmy. A dělá to na prvním místě premiér, dělám to já, dělají to další členové vlády. Není v tom nic protizákonného, my jsme samozřejmě v rámci těch pravidel, která jsou pevně určena, tak v rámci těchto pravidel se snažíme i v této přechodné a nelehké době ten stát spravovat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Vyhazovy úředníků a různé poukazy na nějaké čistky prostě nejsou pravda, přátelé. Opravdu nejsou. Pokud jsem vyměnil (předsedající upozorňuje na čas) politické náměstky, resp. nenahradil jsem je jinými, tak to je moje svaté právo vyplývající ze zákona o státní službě. (Předsedající: Děkuji, pane ministře.) Nevyměnil jsem jediného schopného úředníka a nikdy bych to neudělal. Dostat schopného úředníka do státní správy je poměrně složité. Vyhodit jeho hloupost.

Děkuji.

MgA. Martin Stropnický ANO 2011



místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Okamura (SPD): Babiše nevolilo více než 70 % občanů, nemůže tedy vládnout sám Valachová (ČSSD): Nechci poslouchat nepřesné informace z úst předsedy vlády Premiér Babiš: Myslel jsem, že interpelace jsou ve čtvrtek, ale to nevadí Chvojka (ČSSD): Změnu služebního zákona by určitě neměla dělat vláda bez důvěry

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV