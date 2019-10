Stržínek (ANO): Valašské Meziříčí řeší budoucnost nemocnice

Než se tak stane, je na představitelích města, aby zvolili variantu provozu, která zajistí minimálně zachování dosavadního rozsahu služeb.

Nemocnice slouží nejen občanům Valašského Meziříčí od roku 1965 a od 1. ledna 2004 ji provozuje společnost Agel, a. s. Ta je nájemcem budov a pozemků, které nadále vlastní město. „Až do 31. prosince 2023 máme uzavřenu takzvanou Smlouvu o nájmu podniku. To v případě jejího ukončení mimo jiné znamená, že by na město Valašské Meziříčí přešla zodpovědnost za cirka 500 zaměstnanců a závazky nemocnice. I když máme se současným nájemcem korektní vztahy, stojíme před rozhodnutím, co s Nemocnicí Valašské Meziříčí po roce 2023,“ přiblížil problematiku starosta Robert Stržínek.

Město proto oslovilo společnost Deloitte Advisory, s. r. o., aby zpracovala všechny možnosti dalšího provozu nemocnice, včetně jejich výhodnosti pro pacienty a město. Firma vydefinovala jako nejvhodnější trojici variant a to, pokračování ve spolupráci s dosavadním nájemcem, soutěž s koncesním řízením nebo převod nemocnice na Zlínský kraj. „O všech těchto variantách budeme jednat. Je před námi obrovský kus práce spočívající v hledání té nejvhodnější. Situace je o to složitější, že se podobná problematika napříč Českou republikou ještě neřešila,“ řekl starosta Stržínek a ubezpečil: „Nemocnici, tedy budovy a pozemky, si rozhodně chceme ponechat. Jejich prodej, by byl obrovským rizikem pro další zajištění poskytované péče. Stejně tak není vhodné, aby nemocnici provozovalo samo město, jak dokládají dřívější zkušenosti.“

Zástupci dosavadního nájemce pak uvedli, že ve spolupráci s městem chtějí pokračovat. „Jsme rádi, že město Valašské Meziříčí řeší situaci kolem nemocnice s takovým předstihem. Za skupinu Agel velmi stojíme o to, aby dobrá spolupráce, která zde byla za necelých 20 let navázána, pokračovala. Nemocnice Valašské Meziříčí je stabilní zařízení, jež se snažíme stále rozvíjet. Příkladem může být povolení od Ministerstva zdravotnictví k provozování nové magnetické rezonance, která opět přispěje k rozšíření poskytovaných služeb. Proto také podporujeme variantu další spolupráce s městem a zajištění kontinuity poskytované péče v tomto regionu,“ uvedl Tom Philipp, první místopředseda společnosti Agel, a. s.

Město musí nyní pečlivě zvážit všechna pro a proti předložených variant. „Osobně vnímám jako nejdůležitější zachovat rozsah poskytované péče a ideálně jej dál rozšiřovat. Veškeré nemovitosti a pozemky v areálu nemocnice by měly nadále zůstat v majetku města. Zároveň je třeba zohlednit případnou výši nájmu. Ten by měl ideálně pokrýt všechny potřeby související s údržbou nemovitostí tak, abychom ji nadále nemuseli sanovat z rozpočtu města. Konečné rozhodnutí bude ale na zastupitelích,“ uzavřel starosta Robert Stržínek.

