Švarcbek (KSČM): Slavte, otvírejte šampaňské

A v čem že spočívá ta genialita a důvod k oslavě? Porota ocenila způsob ukončení kurzového závazku, který se obešel bez tržních otřesů. Tak to je důvod k zamyšlení. Takže. ČNB vytiskne za 3 roky peníze v hodnotě 2 biliony korun, zeslabuje korunu na 27 Kč za Euro, cílí na inflaci 2 procenta. Po ukončení intervencí koruna posílí za 8 měsíců přes 5 procent. Spekulanti si namastí kapsy, ČNB vznikne ztráta přes 200 miliard ( údajně jen účetní). Tomu se říká ukončení bez otřesů.

Dalším důvodem ocenění jsou údajná opatření, která prý pomohla předejít překotnému růstu cen na trhu nemovitostí. Tak to už je snad úplný výsměch. V situaci, kdy se byt v Praze stal nedostupný pro střední třídu a kdy na jeden takový průměrný byt je potřeba 11 ročních platů, je náš bankéř oceněn za to, že předešel překotnému růstu cen nemovitostí. To je síla. A když se podíváme, že stejné ocenění získal i Miroslav Singer, předchůdce Rusnoka v ČNB, tak nezbývá než se ptát, kdo z opatření, realizovaných těmito dvěma oceněnými bankéři, měl prospěch? O spekulantech jsme již mluvili, své z toho jistě měli exportéři, zejména z automobilového průmyslu. To jsou hlavní vítězové. Ocenění magazínu Global Markets, ocifiálního časopisu výročního zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky ukazuje, pro koho opatření realizovaná Singerem a Rusnokem byla výhodná, občan ČR to však rozhodně nebyl! Pokud nám někdo chce namluvit, že jejich opatření přispěla k ekonomické stabilitě státu, tak s ohledem na výše uvedené, je to směšné.

Tak trochu to připomíná Nobelovu cenu za mír pro Baracka Obamu po pár měsících ve funkci. Následně tento mírotvorce vedl války v Iráku, Afgánistánu, v Sýrii a Libyi. Ony se totiž úspěchy poznají až po delší době. Tak to jistě bude i s našimi oceněnými bankéři.

Psali jsme: Zachariaš (KSČM): Pane Topolánku, něco Vám připomenu… Pernica (KSČM): Rok 2018 bude opět rokem volebním Ondráček (KSČM): Demokraté verzus demokracie Kavij (KSČM): Souboj kandidátů o Hrad vrcholí !

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV