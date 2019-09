Sviták (SLK): Letos dal Liberecký kraj na cyklodopravu rekordních 20 milionů korun

Poprvé v historii podá kraj i žádost o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). Zahájil také přípravu koncepčního programu v oblasti cyklodopravy na období 2021–2027.

Od roku 2019 je Liberecký kraj v Asociaci měst pro cyklisty. Členstvím se Liberecký kraj snaží více zapojit do řešení problematiky spojené s městskou mobilitou a otázkami cykloturistiky, cyklistické dopravy a její koordinace s dalšími druhy dopravy. Z 63 měst a 4 krajů zastoupených v organizaci je z našeho regionu zapojené Ralsko. Z Dotačního fondu Libereckého kraje šlo na projektovou přípravu a výstavby a rekonstrukce cyklostezek či cyklotras 17 milionů korun. Další 3 miliony kraj poskytl žadatelům v rámci individuálních dotací. Liberecký kraj se snaží upřednostňovat zejména páteřní cyklotrasy.

„Cyklodoprava je jednou z priorit současné krajské koalice, což se promítlo ve výrazném navýšení prostředků. V roce 2016 jsme měli na cyklodopravu 5 milionů korun, v dalším roce se rozdělilo mezi žadatele téměř 14 milionů korun. Vloni kraj vynaložil 10 milionů korun a letos jsme se přiblížili již k 20 milionům,“ uvedl Jan Sviták, náměstek hejtmana pro resort dopravy, investic a veřejných zakázek.

Liberecký kraj ukončil projektovou přípravu pro stavbu cyklotrasy Odra–Nisa v úseku Chotyně – Bílý Kostel nad Nisou, a to v lokalitě „U Hrabarů“, kde má kraj již vydané pravomocné stavební povolení. Nově se Libereckému kraji naskytla možnost získat finanční prostředky ze SFDI, a to z vyhlášené výzvy pro financování výstavby nebo oprav cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty pro rok 2020. Liberecký kraj připravuje letos v říjnu podat žádost o dotaci do tohoto národního programu, jelikož má velký zájem o dobudování jednoho z posledních úseků na trase z Chrastavy do Hrádku nad Nisou na dálkové páteřní cyklotrase Odra–Nisa. Celkové náklady dosahují 18,8 milionu korun.

Zároveň Liberecký kraj připravuje podání žádosti o dotaci do Fondu malých projektů CZ/PL na pohraniční cyklostezky se zaměřením na dopravní orientační značení cyklotras na území Frýdlantska a Jablonecka. Liberecký kraj také připravuje aktualizaci strategických dokumentů rozvoje cyklodopravy pro období 2021–2027. Dokument projedná krajská rada v polovině roku 2020.

Kraj i letos podporuje projekt Na kole jen s přilbou, který organizuje společně s Bezpečně na silnicích o.p.s. a hlavní partnerem Horskou službou ČR, o.p.s. „Projekt probíhá od roku 2011 a postupně se rozšířil do všech krajů. Letos na něj dáme 80.000 korun,“ dodal náměstek Sviták. Hlavním cílem projektu je vést kampaň vedoucí ke snížení počtu dopravních nehod a jejich následků způsobeným nesprávným použitím bezpečnostních prvků při jízdě na kole. Kampaň bude cílit zejména na použití ochranných bezpečnostních přileb.

Kromě dotační politiky pomáhá Liberecký kraj především menším obcím v projektové přípravě. Kraj se zapojil do zpracování projektové dokumentace k multifunkčnímu propojení Stožeckého sedla s Novou Hutí a k lávce přes Stožecké sedlo s mimoúrovňovým překonáním silnice I/9, kde je investorem Ústecký kraj.

Ve stejné trase, kudy povede plánovaná cyklostezka, kraj také uvažuje uložit podzemní kabel vedení velmi vysokého napětí ve správě ČEZ Distribuce a.s. včetně vybudování obslužné komunikace, kterou by následně cyklisté mohli využít jako cyklostezku. Liniová stavba by měla být hotová v roce 2022 prostřednictvím společnosti ČEZ Distribuce a.s.

Společně s městem Cvikov a obcí Svor kraj připravuje vybudovat cyklostezku Svatá Zdislava v úseku Cvikov–Svor, kde však přípravy komplikují složité majetkoprávní vztahy. Kraj chce podat žádost na SFDI v roce 2021.

