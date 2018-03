Svoboda (ČSSD): Kavárna bude fungovat i jako sociálně terapeutická dílna

S nápadem vybudovat v Raspenavě kavárnu pro veřejnost, která by zároveň plnila funkci další chráněné dílny pro handicapované, přišlo vedení Domova Raspenava. Domov poskytuje výchovu a vzdělávání dětem a mládeži s mentálním a kombinovaným postižením od tří do 26 let. Protože to budou především oni, kteří zde budou za pomocí asistentek obsluhovat hosty, připravovat kávu, čaj a péci koláče a další dezerty, dostala kavárna název Domov.

Kavárnu najdou hosté v prvním patře Smědavské Rychty. Zchátralé prostory pomohlo zrekonstruovat město, na její zařízení přispěl prostřednictvím Libereckého kraje vedle řady sponzorů také stát

. „Žádná kavárna nebo cukrárna v Raspenavě není. Máme tady jenom hospodu. Proto nás už před časem napadlo, že bychom mohli jednu takovou kavárnu vybudovat. Pomohla nám nejen Raspenava, ale i další obce, například Frýdlant nebo Bulovka. Na zařízení kavárny jsme přidali také peníze z prodeje výrobků našich dílen. Veškeré vybavení nás přišlo na 450 tisíc korun,“ přiblížila ředitelka Domova Raspenava Květa Kutílková.

O kulturní program se při otevření kavárny postarali žáci ze ZŠ speciální Raspenava. Jejich říkánky a písničky měly přitom jedno společné téma – oslavu povzbuzujícího nápoje, kterým je káva. Novotou vonící prostory přilákaly několik desítek návštěvníků. A protože se do hlavního sálku kavárny vejde jen zhruba 25 hostů, nevybyly židle na všechny.

Mgr. Pavel Svoboda ČSSD



náměstek hejtmana Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Městečko, které má téměř 3 tisíce obyvatel, si zaslouží mít místo, kde se odpoledne při kávě nebo čaji mohou setkávat maminky s dětmi, mladí lidé, ale i senioři, zkrátka všichni, kteří z nějakého důvodu nechtějí jít do hospody. Velkým přínosem bude kavárna pro samotné handicapované. Dá jim pocítit radost z toho, že je i přes jejich zdravotní postižení někdo potřebuje. Handicapovaní budou v denním kontaktu se zdravými a kavárna tak pomůže jejich začleňování do většinové společnosti,“ zdůraznil náměstek hejtmana LK pro sociální oblast Pavel Svoboda. „Díky tomu, že bude kavárna fungovat i jako sociálně terapeutická dílna, se nám podařilo na ni získat od státu dotaci ve výši 280 tisíc korun,“ doplnil.

Kavárna Domov bude mít otevřeno v každý všední den od 10:00 do 16:30 hodin. Ceny zde budou lidové. Za čaj dají hosté 15 korun, za espresso 20, za koláč, bábovku, makovec nebo jiný dezert okolo 10 korun. Nová kavárna má kromě hlavního sálu a přilehlé kuchyně ještě jeden větší, který může hostit třeba konference nebo semináře. Další malá místnost pak slouží nejmenším návštěvníkům jako dětský koutek.

„Naši klienti se na otevření kavárny moc těšili. Jsou zvědaví na to, jak bude hostům chutnat a jak se jim bude kavárna líbit,“ dodala ředitelka Kutílková.

Psali jsme: Svoboda (ČSSD): Ženy z domova v Jestřebí získají lepší bydlení Svoboda (ČSSD): Měli bychom začít oslovovat dnešní čtyřicátníky Svoboda (ČSSD): Domov důchodců v Rokytnici nad Jizerou získal dvě ocenění Svoboda (ČSSD): Sociální služby posílí dalších 10 milionů

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV