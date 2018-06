Svoboda (ČSSD): Senioři by mohli být příkladem dnešním dětem

Na Sportovní hry ve víceboji se sjeli zástupci seniorských organizací z Nového Boru, Liberce a Jablonce nad Nisou. Nejstarší závodnicí byla Anežka Mihulková z Liberce, která má už 85 let. Ta dostala od náměstka Pavla Svobody drobný dárek jako ocenění pro nejstaršího účastníka sportovních her. „Sport, to je radost. Dokud člověk může, měl by se hýbat,“ podotkla Anežka Mihulková, která chodí do KS Kontakt Liberec už deset let a naučila se tu také používat počítač a internet.

Organizátoři v čele s krajskou předsedkyní Bedřiškou Klíchovou zahájili sportovní dopoledne nejprve kulturním vystoupením. Taneční studio AISCHA předvedlo orientální tance. Pak už se družstva chopila jednotlivých disciplín. Vítězný tým pojede v létě do Prahy na celostátní klání. Zahrada Kolosea nepatřila ovšem jenom seniorům. S organizací závodů pomáhaly studentky Střední zdravotnické školy Liberec.

„Senioři, kteří se účastní dnešních her, stále považují pohyb a přiměřené sportování za součást svého života. Mohli by být příkladem dnešním dětem, které už nemívají odřená kolena z běhání po venku, ale spíš ošoupané palce ze surfování na mobilu nebo tabletu. Třeba, až budou svým vnukům ukazovat diplom, probudí v nich větší zájem o tělocvik a pohyb vůbec,“ zdůraznil náměstek Pavel Svoboda. „Proto za Liberecký kraj rádi podobné sportovní akce pro seniory podporujeme,“ doplnil.

Mgr. Pavel Svoboda ČSSD



autor: PV