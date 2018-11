Svobodová (OMMO): Když premiér údajně šesté nejbezpečnější země na světě...

Ano, vlny lidí opouštějící své domovy po tisících jsou znepokojujícím obrázkem počátku 21. století. Myslím si ale také, že nejinak tomu bylo v historii. Je to už nejen z pohledu a schopnosti vnímat u premiéra Babiše a řady z nás dalších prostě dávno, a skrze pohodlí našich vlastních domovů téměř nepředstavitelné (a proč taky se znepokojovat minulostí, že?). A co je hlavní, tak nějak se nás to dnes netýká. A proč by se to proto mělo nějak měnit, že?

Pan premiér Babiš také české veřejnosti sdělil, že "Ano, přesně tak. To je nepřijatelné, protože pak by se do Evropy klidně mohla nastěhovat miliarda lidí. Pakt sice lidem dává obecné právo na migraci, už ale neřeší, jestli pak migranti budou u nás mít právo pracovat, chodit do školy nebo pobírat sociální dávky." - tedy z lidskoprávního hlediska v kontextu migrujících jednotlivců a skupin." (ZDE). Oh, ano, kdo by se chtěl starat o tu možnou miliardu dalších, co se k nám zřejmě chystají... Nevím, odkud bere pan premiér tyto počty. Vím, ale že nejen Evropa, ale právě nadnárodní struktury, jakou je i OSN, se snaží všemožně problémy spojené s migrujícími lidmi a uprchlíky bez vyhlídek na změny k lepšímu řešit. Předpokladem pro další posuny ve vztahu k hrozícím problémům je i právní ukotvení takových přístupů. Příkladem je i debatovaný Globální pakt OSN (přesněji Intergovernmental Conference to Adopt the Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration), určeny k projednávání na prosinec 2018.

Osobně jsem toho názoru, že než začít podněcovat "obavy veřejnosti", je lepší si celý text přečíst. Jeho návrh je k dispozici ZDE.

A také si dovolím poznamenat, co je pro globální společnost dneška typické, že je velmi složité oddělit od sebe pojem uprchlíka a migranta. Zatímco v případě migranta se často do popředí dostává a převažuje v našich končinách vnímání, že si vesměs chce svým odchodem do jiné země pomoci ke zlepšení svojí ekonomické situace (tedy např. "parazitovat na sociálních dávkách v ČR"), pak uprchlík je osoba prchající před pronásledováním z důvodů rasových, náboženských, národnostních či příslušnosti k určitým společenským vrstvám nebo i politickým názorům. Nemyslím si ale, že např. pan premiér (politicky účelově) a nemalá část veřejnosti jsou schopni a především ochotni vidět a činit rozdíly.

Poté co jsem si text "paktu OSN" přečetla, docházím k závěru, že jde o záměry dané k debatě, směřující k určitým regulačním opatřením směrem k legální (nelegální) migraci a k tomu, jak k lidem, na něž se budou tato opatření vztahovat, přistupovat. Nikde v textu není nic o tom, co by samo o sobě bylo jakýmsi vybídnutím budoucích migrantů k tomu - "tak a teď se vydejte na cestu, už na vás všichni těšíme". Pokud ale chce někdo takto uvažovat, stejně jako "tlačit" politicky a účelově na veřejnost, jistě se dočká odezvy a třeba si zvýší klesající podporu na žebříčku politické popularity (viz např. pan premiér Babiš).

A na závěr této své letmé úvahy - prozatím - si dovolím několik poznámek: kdo byli např. pánové a dáma J. A. Komenský, F. Chopin, M. Albrightová, M. Forman či A. Einstein...? A až mi namítnete, že to byly především kapacity vědeckého, uměleckého a politického života čili měly tzv. společenský přínos, pak si dovolím ironický úsměšek a řeknu, že ano, kapacity to jistě byly. A právě tyhle kapacity by se s odstupem doby zřejmě musely hořce pousmát nad tím, jak se s odstupem doby pohlíží na lidi (a neříkám, že mezi nimi nejsou i ti s nedobrými úmysly, ale na čele to napsané nemají, ani jejich děti například), kteří opouštějí své domovy proto, že migrace není příčinou špatné situace, je důsledkem politických, ekonomických, sociokulturních rozporů dlouhodobě se projevujících v systému, v němž žijeme. Pro potvrzení tohoto konstatování si dovolím i s panem Babišem souhlasit, když on říká: "Hlavně ale musíme pomáhat českým dětem, kterých je v dětských domovech 6700. U nás také chybí mateřské školky, samoživitelky nemají na obědy pro své děti a další věci."

Proto se taky musím na úplný konec pana premiéra Babiše ptát: A zřejmě i z těchto důvodů o řešení sociálních problémů u nás s velkou pravděpodobností shrnujete jako vláda pod stůl např. zákon o sociálním bydlení, pane premiére?

(více ZDE)

(převzato z Profilu)

autor: PV