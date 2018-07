TOP 09 Táborsko nabízí kvalitní lídry pro komunální volby

Regionální organizace TOP 09 Táborsko oficiálně představila lídry pro nadcházející volby do obecních zastupitelstev. S heslem Postavíme se za vás nabídne voličům kvalitní a kompetentní osobnosti v Malšicích, Táboře, Veselí nad Lužnicí, Soběslavi a Bechyni. Kandidáty na starosty osobně přijela podpořit 1. místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

„TOP 09 nabízí kvalitní, spolehlivé a zkušené kandidáty v celé řadě obcí a nejinak je tomu i na Táborsku. Pánové, kteří povedou kandidátky, jsou lidé plní elánu, kteří mají občanům co nabídnout. Nemám pochyb o tom, že se postaví za své spoluobčany, protože TOP 09 a její kandidáti přistupují k politice jako k službě lidem,“ uvedla 1. místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Jedním z kandidátů v komunálních volbách bude předseda regionální organizace TOP 09 Pavel Klíma. „Kandiduji do zastupitelstva Městyse Malšice, abych se už počtvrté zúčastnil obrody zadlužené obce v krásný a prosperující městys. Nadále chci pomáhat především na poli vzdělávání, kde jako ředitel místní školy již 15 let spolu s obcí stále zvyšujeme počty žáků, a Galerii Malšice v růstu mezi zajímavá kulturní místa na Táborsku.“ říká kandidát na starostu Městyse Malšice Pavel Klíma.

„Tábor je skvělé město pro život. V posledních letech ale stagnuje a zůstává daleko za svým potenciálem. Není to jen nádherné Staré město, často zapomínáme na další městské části. Vedení města problémy neřeší a sune je před sebou. Táborská TOP 09 má kompetenci tyto problémy řešit. Já osobně bych rád Táboru dodal novou energii, kterou bezpochyby potřebuje,“ říká kandidát na starostu města Tábor Kryštof Kothbauer.

O post starosty města Veselí nad Lužnicí se bude ucházet úspěšný místostarosta města Václav Matějů. „Kandiduji v komunálních volbách, protože mi velmi záleží na mém městě a jsem přesvědčen, že dokáži významně přispět k jeho rozvoji. Desítky získaných dotací a zrealizovaných investičních akcí v období mého působení na radnici jsou toho důkazem,“ říká.

TOP 09 TOP 09

Víc, než si myslíte

Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Soběslav je pro mne město s velkým potenciálem, který bych rád rozvíjel, a to nejen v infrastruktuře, ale zejména v lidech. Poznal jsem zde spoustu místních s dobrými nápady a chutí něco dělat. Proto bych během svého působení chtěl, aby bylo město Soběslav otevřené všem dobrým občanským nápadům a umožňovalo jejich realizaci,“ říká kandidát na starostu Soběslavi Zdeněk Kozlíček.

Lídrem kandidátky v Bechyni je zastupitel Štěpán Ondřich. „Moto: ,Bechyně krásná a přívětivá,‘ bude znít možná fádně. Myslím ale, že právě v těchto slovech je skryto to, o co se budu snažit. Město vstřícné obyvatelům, lázeňským hostům a návštěvníkům. Město, v kterém se dobře žije a do kterého je důvod se vracet. Samozřejmě za těmito vizemi stojí mnoho práce, na kterou jsem připraven a na kterou navážu mými zkušenostmi a dosavadní prací v zastupitelstvu města,“ uvedl.

Kompletní kandidátku TOP 09 pro podzimní volby a podrobný program pro volby do zastupitelstev jednotlivých obcí představí strana do konce léta.

Psali jsme: Pražská koalice TOP 09 a STAN otevírá kandidátku dalším subjektům Znojemská TOP 09 jde do voleb v koalici a chce rozjet Znojmo TOP 09 bude v Praze 6 kandidovat s lidovci TOP 09 a nezávislí: Spojené síly pro Prahu 10 povede Tomáš Pek

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV