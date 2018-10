TOP 09: Zdanění církevních restitucí je loupež podruhé

Zákon o majetkovém vyrovnání mezi státem a církvemi byl schválen v roce 2013 za vlády Petra Nečase. Počítal s tím, že církve dostanou od státu nemovitý majetek v hodnotě zhruba 75 miliard korun. Za nemovitosti, které se podle zákona nevydávaly, mají církve během 30 let získat 59 miliard, navyšovaných o inflaci a během této doby má dojít k úplně odluce církve od státu. Současná vládní koalice však navrhuje, aby došlo ke zdanění těchto peněžitých náhrad. Pro TOP 09 je taková zákonná úprava naprosto nepřípustná.

„Pokud se dnes hovoří o zdanění náhrad, tak je to absurdní z hlediska práva i z hlediska daňové legislativy. Když Vám někdo něco ukradne, což komunisté kdysi ukradli církvím, a už je vyplacená náhrada, tak je to náhrada za ukradený majetek. To není příjem. Tudíž to nemůže být ani daněno. Pokud by něco takového bylo schváleno a prosazeno, tak by to byla jenom další krádež a další křivda. Koneckonců pro komunisty je typická,“ uvedl předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek.

Zrušení karenční doby navrhuje hnutí ANO, ČSSD a KSČM. Chtějí, aby se zaměstnancům opět proplácely i první tři dny nemocenské. TOP 09 zrušení karenční doby odmítá.

„V povinných pojistných systémech je to ten poslední reformní krok, který vládní koalice ještě nezrušila. V minulém volebním období jsme schválili zvýšení dlouhodobého nemocenského. Stát by měl občanovi pomoci v případě vážného onemocnění, které vyžaduje dlouhodobou pracovní neschopnost. Banální nemoc, jako je nachlazení, by měl občan brát jako svoji spoluúčast, aby měl stát dostatek prostředků pro lidi s vážnější diagnózou. A do této situace se může dostat úplně každý,“ řekl Miroslav Kalousek.

