Třešňák (Piráti): Uvědomme si, jak s mediky zacházíme a reflektujeme jejich připomínky

Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane ministře, v legislativní nouzi zde dnes vlastně máme úpravu, po které volali mnozí medici již delší dobu, a to už v té předkovidové době, tedy aby po určitém počtu semestrů mohli být považováni za plnohodnotné zdravotnické pracovníky. A s tím nesouvisí jen provádění základních úkonů v některých zdravotnických zařízeních, ale především aby mohli mít například i přístup a mohli zadávat data do nemocničních informačních systémů, což nyní nemohou. A nyní vlastně až koronavirová krize nám to téma hodila znovu na stůl. A zde musím upozornit na to, že je nutné si nejdříve říci, jestli chceme tuto úpravu nastavit obecně, nebo právě jen pro období pandemií a nouzových stavů, protože v takových situacích vlastně ani tu legislativní úpravu nepotřebujeme a nebyla by nutná. Protože za nouzového stavu dle krizového zákona je oprávněn hejtman v pracovním příkazu dle krizového zákona vymezit rozsah pracovních povinností či výpomoci, a to i tak, aby například pokročilí medici vykonávali práce, ke kterým jinak nemají zákonnou kvalifikaci.

To znamená, že po dobu nouzového stavu vlastně takovou zákonnou úpravu nepotřebujeme. Také si prosím uvědomme, jak s mediky obecně zacházíme a jak reflektujeme jejich připomínky k systému vzdělávání. Když pak ale přijde covid, tak najednou zjistíme, jak moc je potřebujeme. Jistě všem, kteří místo studia nyní v nouzovém stavu nyní museli nastoupit do nemocnic, patří ohromné díky, ale také si prosím uvědomme, že oni primárně hlavně studují, aby se stali lékaři a ne aby vykrývali dlouhodobé personální problémy českého zdravotnictví. Apeluji tedy na to, aby se medici co nejdříve vrátili k plnohodnotnému studiu a pracovní povinnost jim byla zrušena.

Ale zpět k té samotné novele v legislativní nouzi. Ona totiž vytvořila další disproporci, kterou se snažíme narovnat naším pozměňovacím návrhem číslo 6946, o kterém zde mluvil už i pan ministr. Dovolte mi ho ještě jednou krátce představit, byť jsme tak s kolegyní Olgou Richterovou učinili již na výboru pro zdravotnictví. Vládní novela řeší kompetence studentů všeobecného lékařství, avšak úplně opomněla studenty zubního lékařství, kteří nemají dle zákona ani vládní novely nyní žádné kompetence nelékařského zdravotnického povolání. To znamená, že student stomatologie v pátém ročníku, který chce nabrat zkušenosti v praxi a asistovat v ordinaci, nesmí dle zákona ani podat zubaři v ordinaci zrcátko. Navrhujeme tedy, aby studenti zubního lékařství po absolvování čtyř semestrů studijního programu zubního lékařství získali způsobilost k výkonu nelékařského zdravotnického povolání zubní instrumentářka. Dále si dovoluji upozornit, že dle vyhlášky 391/2017 má praktická sestra kompetenci k vykonávání činnosti zubní instrumentářky, takže by vlastně vznikla absurdní situace, kdy student všeobecného lékařství bude mít kompetence k výkonu činnosti zubní instrumentářky, zatímco student zubního lékařství nikoliv. Jak je uvedeno v odůvodnění našeho pozměňovacího návrhu, studenti zubního lékařství po ukončení čtyř semestrů absolvování předmětu preklinické zubní lékařství mají dostatečné znalosti a praktické dovednosti, aby mohli povolání zubní instrumentářky vykonávat.

Tento náš pozměňovací návrh byl konzultován se všemi proděkany pro zubní lékařství všech pěti lékařských fakult vyučujících obor zubní lékařství a z jejich strany k této právní úpravě nebylo námitek. Naopak byla mnohými uvítána. Dále s návrhem souhlasí i prezidentka České asociace sester, stejně tak spolek Mladí lékaři. Velmi bych vás tedy rád poprosil o podporu tohoto pozměňovacího návrhu, který vnímáme jako zcela konstruktivní a vydiskutovaný napříč spektrem všech zasažených odborníků. A vlastně jeho neschválením vznikne skutečně nelogická situace.

Co se týče vládního zákona, tak zde musím poznamenat, že mnohem raději bychom byli, kdyby takovéto úpravy byly řešeny mimo legislativní nouzi přesně z těch důvodů, které jsem zmínil na začátku. Poté by byl dostatek času na diskusi s napříč odborníky včetně zapojení relevantních organizací. Rád bych také řekl, že považujeme za zásadní, aby sylaby lékařských fakult opravdu skutečně v praxi poté odpovídaly nové kompetenci praktické sestry, která má medikům dle vládní novely připadnout. To je za mě vše, děkuji, pak se k tomu návrhu přihlásím i v podrobné rozpravě.

