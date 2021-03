Trikolóra vyzývá vládu: „Pošlete děti na školu v přírodě!“

„Nejlepší pro naše děti by bylo, kdyby je vláda poslala na školu v přírodě!“ navrhuje předsedkyně Trikolóry Zuzana Majerová Zahradníková. „Je to způsob, jak pomoci nejen dětem, ale i rodičům, učitelům, provozovatelům ubytovacích zařízení, dopravcům a vlastně celé ekonomice jedním rychlým opatřením,“ dodává.

Většina základních škol má či měla ve svém původním plánu školního roku naplánovanou školu v přírodě na duben, květen či první půlka června. Proč je tam tedy teď neposlat! Ať jedou ideálně na 14 dní, týden nebo alespoň na delší výlet. S antigenním testováním před i po pro všechny účastníky. Nutnou, ale splnitelnou podmínkou bude, že školní skupina musí být jediná v ubytovacím zařízení. A také personál musí být předem otestovaný.

Epidemická rizika jsou malá až zanedbatelná, menší, než kdyby děti týden chodily do škol. Přínos pro psychické i fyzické zdraví dětí i učitelů bude obrovský, řádově vyšší, než kdyby chodily do školy. Přínos pro rodiče také velký, kromě odpočinku od distanční výuky se mohou třeba na 14 dní vrátit do práce, což je zároveň vzpruha pro ekonomiku. Je to i podpora ubytovacích zařízení a dopravců, protože budou mít na několik týdnů obsazeno a garantovány tržby.

Stát by toto měl umožnit ještě před otevřením škol a ekonomiky, tedy právě nyní. Naprostým ideálem by pak bylo, kdyby se tento program podařilo načasovat tak, aby se po něm děti hned vrátily zpět do škol a ubytovací zařízení už zůstala otevřená.

Pokud to stát podpoří i finančně, buď plně nebo alespoň potřebným, bude to ještě lepší. Je to investice, která se vrátí.

Trikolóra proto vyzývá ministra školství Plagu a ministra zdravotnictví Blatného: „Páni ministři, pošlete děti na školu v přírodě!“

