Tulpa (SLK): Pro Hry IX. letní olympiády dětí a mládeže 2019 hledáme dobrovolníky

5. 10. 2018 7:37

Hry IX. letní olympiády dětí a mládeže 2019 se uskuteční od 23. 6. – 28. 6. 2019. Po devíti letech se atmosféra olympijských her opět přesouvá do Libereckého kraje, konkrétně do měst Liberec, Jablonec nad Nisou a Bedřichov, ve kterých se sportovní klání budou konat. Očekává se více než 4 tisíce účastníků Her, což klade velké nároky na organizaci. Začal nábor dobrovolníků.