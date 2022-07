Tureček (ANO): Ekologickým zemědělstvím bychom uživili pouze deset procent národa

reklama

Kolegyně a kolegové,

já mohu konstatovat, co už tady bylo řečeno předřečníkama, že prakticky tento zákon, tento sněmovní tisk o ekologickém zemědělství, probíhal v obecném konsenzu. Byly schváleny i pozměňovací návrhy opět napříč politickým spektrem na zemědělském výboru, to potvrzuju. My jako klub hnutí ANO tento zákon i podané pozměňovací návrhy budeme podporovat během hlasování i zákon jako celek. Nicméně já bych se ještě chtěl při této příležitosti zmínit o rozsahu ekologického zemědělství v tom sektoru zemědělství České republiky.

Ten zákon je samozřejmě velmi dobře propracovaný, je do detailů, prakticky řeší všechny záležitosti ekologického hospodaření. A když se teď zamyslím nad těmi rozměry toho ekologického zemědělství, tak z hlediska prakticky České republiky, z hlediska obhospodařování půdy zemědělství samo o sobě, ekologické zemědělství, zemědělci v režimu ekologického hospodaření obhospodařují zhruba 15 % zemědělské půdy.

Takže z hlediska prvovýroby jsme na tom tak, Česká republika, že jsme prakticky lídři ekologického zemědělství, zemědělství v Evropě. Tuším, že zaujímáme druhé místo, Česká republika, v rámci Evropské unie, takže české zemědělství je z hlediska prvovýroby jedno z nejekologičtějších zemědělství v Evropské unie. Je to paradox.

Ing. Karel Tureček ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Problém je, když se podíváme na tu samotnou produkci a spotřebu potravin a když se podíváme na to z hlediska občana, spotřebitele, tak tady už je trochu problém, protože jaksi spotřeba biopotravin v tom spotřebitelském koši v České republice tvoří pouze 1,6 %. Takže my, čeští občané, sníme pouze 1,6 % biopotravin a věnujeme tomu 15 % obhospodařování zemědělské půdy.

To je takový trochu jakoby paradox, protože když bychom to přepočítali, kdybychom chtěli bý stoprocentně ekologicky hospodařící republikou, tak bychom dokázali uživit pouze 10 % národa. Dokázali bychom prakticky pokrýt soběstačnost České republiky z hlediska spotřeby potravin jenom 10 % procenty potravin. A to je tady trochu problém.

Anketa Líbí se vám výstava zničené techniky Ozbrojených sil Ruské federace na pražské Letné? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 4022 lidí

Samozřejmě, je to samozřejmě otázka ceny, protože, ať se to líbí nebo ne, tak biopotraviny vždycky pro občany budou několikanásobně dražší než prakticky potraviny produkované konvenčním zemědělstvím, ale je to trochu asi chyba v tom našem systému, kdy my prostě na jedné straně dáváme do toho velké peníze, velkou podporu, v tom novém nastavení, prakticky dotacích do toho systému, v rámci společné zemědělské politiky v letech 2024 až 2027 tam bude takové zvýhodnění ekologických zemědělců, že oni budou mít možnost pobírat až 25 tisíc korun na hektar, což samozřejmě v porovnáním s tím konvenčním zemědělstvím, kde se ta sazba bude pohybovat pět, sedm tisíc, je skutečně velké znevýhodnění, ale ten rozměr je vždycky děsivý.

A já jsem se nedávno loučil, loučil s kolegou Jirkou Zelenkou, který odcházel, který je prakticky v té zemědělské veřejnosti velkým praktikem, odcházel v 78 letech do zaslouženého důchodu a on tam na závěr své řeči říkal jednu zajímavou věc. Já jsem pracoval 50, přes 50 let v zemědělství, 54, 56 let v zemědělství, dokázal jsem a skutečně za ním stojí výsledky, a on tam říkal - mě nejvíc na tom štve, že současný systém podporuje prakticky ty, co nic neprodukují.

A já vážně apeluji na všechny, když máme tak výbornou legislativu, legislativu v tom ekologickém zemědělství, abychom se nad tím zamysleli. Apeluju i na pana ministra zemědělství, aby na to vážně myslel v rámci prakticky v nastavování podmínek společné zemědělské politiky a dokázal aspoň ten rozměr toho jaksi ekologického zemědělství a produkce biopotravin dotáhnout do takové úrovně, jestli když farmáři, ekologičtí farmáři hospodaří na 15 % zemědělské půdy, abychom z hlediska spotřeby prakticky potravin, aby český, moravský a slezský spotřebitel dokázal prakticky si najít v rámci toho agrárního trhu v rámci poptávky zhruba 10 až 12 % biopotravin produkovaných právě tuzemskou bioprodukcí.

O to bych se moc přimlouval, abychom tu nerovnováhu v té produkci a v tom, kdo vůbec se zabývá v rámci prvovýroby ekologickým zemědělstvím, dokázali srovnat. Takže to je asi námět, námět do budoucna z hlediska prakticky postupů v rámci společné zemědělské politiky.

Děkuji za pozornost.

Psali jsme: Tureček (ANO): Část obyvatelstva se vrátí zpět k chovu hospodářských zvířat. Kvůli Fialově drahotě Tureček (ANO): Potravinářům se ceny zvýšily o 100 až 300 % Tureček (ANO): Snadnější je vypouštět mediální mlhu než problémy řešit Tureček (ANO): Chudák řepka olejná se stala takovou ideologickou plodinou

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama