Udženija (ODS): Byly zahájeny historicky první elektronické aukce městských bytů

Vítězové aukcí tak budou moci už za pár týdnů bydlet v centru české metropole například v ulici Na Můstku, Školské, Truhlářské nebo v Lublaňské. Celkem je v první pilotní vlně připraveno deset bytů o velikostech od 1+1 až po 3+1.

„Jedná se o pilotní projekt, který by měl ukázat, jaký reálný zájem bude veřejnost o tento typ pronájmu mít. Pro nás je důležité zajistit, aby městský bytový fond sloužil potřebám všech skupin Pražanů. Zároveň ale chceme efektivně využívat byty, které nejsou vhodné pro sociální bydlení, a nabídnout je k pronájmu na tržní bázi. Navíc tím plníme programové prohlášení, kde jsme se k transparentním aukcím zavázali,“ vysvětlila náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro oblast bytové politiky Alexandra Udženija.

Do elektronické aukce budou zařazeny byty, které nebyly přiřazeny k plnění specifických sociálních funkcí, a jsou svým exkluzivním umístěním vhodné pro pronájem za tržní nájemné. Aukce budou probíhat formou takzvaných anglických aukcí, budou jednoduché, transparentní a přístupné všem zájemcům z řad obyvatel hlavního města.

„Elektronické aukce nabídnou možnost Pražanům ucházet se o pronájem bytu v majetku města. Díky elektronickým aukcím teď bude možné dosáhnout na nájem v bytech hlavního města i na tržním principu, což dosud nebylo možné. Praha nabízí standardně byty určené pro seniory nebo pro tzv. podporované profese, nově také pro mladé rodiny. Je ale důležité nabídnout bydlení i pro další skupiny lidí, kteří mají zájem o pronájem bytu na tržním principu,“ doplnila náměstkyně primátora.

Minimální příhoz sto korun

Počínaje dnešním dnem se mohou zájemci přihlašovat do prvního kola elektronické aukce. 1. kolo se spustí za 10 dní od okamžiku vyhlášení. Zájemci, kteří splní všechny základní podmínky, postoupí do druhého kola. Samotná aukce se uskuteční do pěti dnů od rozhodnutí o postupujících do druhého kola.

Všechny základní podmínky pro možnost účastnit se aukce jsou uvedené také na stránkách hlavního města Prahy. Na webu je též stručný průvodce veřejnou soutěží o nájem bytů. Samostatná realizace elektronické aukce se uskuteční v jeden den (zahájení nejpozději v 10 hodin v den aukce a ukončení aukce nejdříve v 18 hodin aukce). Aukce se uskuteční formou tzv. anglické aukce, tj. bude se dražit od předem stanovené ceny směrem nahoru prostřednictvím jednotlivých příhozů. Minimální příhoz je stanoven na 100 Kč. Pokud v době 1 minuty před ukončením aukce některý ze zájemců aukce provede příhoz, aukce se automaticky prodlouží o 3 minuty, a to i opakovaně. Vítězem aukce se stane ten zájemce, který v aukci nabídne nejvyšší nájemné.

Ing. Aleksandra Udženija



