Udženija (ODS): Lidé nechtějí koblihy, ale demokracii

Lidé nám čím dál tím více říkají, že nechtějí koblihy a nechtějí drobné dary, že chtějí, aby tu byla svoboda a demokratický stát. Nechtějí v čele státu někoho, kdo spolupracoval s StB, kdo pobírá dotace, které ve finále zaplatí všichni občané.

My v ODS říkáme, že chceme svobodu, volný trh, kapitalismus, a že patříme na Západ. A to je to co nabízíme. Alternativu vůči současné polokomunistické vládě.

O současné politické situaci, uváhách o společné středopravé koalici i důchodech čtěte ZDE.

Ing. Aleksandra Udženija ODS



autor: PV