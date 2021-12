Udženija (ODS): Občané doplácí na neschopnost vedení města řešit základní věci

reklama

Od 1. prosince platí v Praze nový ceník na dodávky tepla do domácností od společnosti Pražská teplárenská. Došlo ke zvýšení cen o téměř 25 procent, v průměru domácnosti zaplatí o tisíce korun ročně více. Toto zdražení je dalším důkazem nekompetentnosti vedení Magistrátu hlavního města Prahy. Bohužel na fatální chyby současné politické reprezentace doplatí opět občané a bude mít dopady i do rozpočtu Prahy. Pražská ODS bude chtít na příštím zastupitelstvu od koalice vědět, proč neudělala nic pro to, aby k tak dramatickému zdražování nedošlo.

“Stalo se přesně to, co jsme před lety kritizovali, když se město, mj. na návrh Jany Plamínkové ze STAN, zbavilo podílu v Pražské teplárenské. Město teď má méně možností, jak korigovat zdražování tepla. Nicméně pořád má kdykoliv možnost nechat si předložit kalkulaci nových cen k nahlédnutí a kontrole a s Pražskou teplárenskou o kalkulaci jednat. To se ale bohužel nestalo. Je mi líto občanů, že doplácí na neschopnost vedení města řešit základní věci,” říká předsedkyně kontrolního výboru hlavního města a místostarostka Prahy 2 Alexandra Udženija.

Podle pražské ODS je při současném růstu cen všech energií logické, že dojde i ke zdražování tepla. “Ale výsledný růst cen o 25 procent je zcela zbytečný. Město přece musí na dodavatele vytvořit legitimní kontrolní tlak na to, aby nepřenášel celé zvyšování nákladů do konečné ceny spotřebitelům. Pokud se o to město ani nepokusí, jako tomu bylo v tomto případě, tak potom na to doplácíme všichni. Dopady na občany budou v řádu tisíců korun ročně a podle odhadů bude pražský rozpočet zatížený částkou 100 milionů korun,“ vysvětluje člen magistrátního výboru pro infrastrukturu, technickou vybavenost a životní prostředí Vladimír Schmalz.

Na příštím zastupitelstvu bude chtít pražská ODS od vedení města předložit dokumentaci k uskutečněným jednáním s Pražskou teplárenskou a bude chtít vědět, proč nebylo možné vyjednat lepší ceny. “Nerozumím tomu, proč se koalice v době, kdy občanům zdražuje život ve všech oblastech, alespoň nesnaží ulevit našim peněženkám v případech, kdy to jde,” říká Alexandra Udženija.

Kromě tepla, vody a energií dochází za současné koalice ke zdražování jízdného v MHD, daní z nemovitostí nebo svozu odpadů. Koalice si rovněž schválilo tzv. klimaplán, jehož realizace by každého Pražana stála 170 000 kč nebo plánuje zavedení mýtného do centra Prahy, což by za současného stavu vedlo k dopravnímu kolapsu a zdražování služeb.

Ing. Aleksandra Udženija ODS



