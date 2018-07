Udženija (ODS): Prázdniny v Praze

Prostě to neprojedete

Letní prázdniny jsou také často ve znamení oprav a údržby silnic. Co se na nás ale chystá letos v Praze je podle mě již za hranou zdravého rozumu. Kdybych měla jmenovat všechny ulice, které se stanou buď neprůjezdné, nebo kde nás čekají komplikace, vydalo by to na román. Do toho na mnoha místech nepojede MHD, či bude provoz linek značně omezen. Prostě v Praze se o prázdninách nehnete. Jasně, opravy se musí dělat pořád, ale nekoncepčnost uzavírek a oprav je neskutečná. Asi dárek pana Dolínka a paní primátorky Krnáčové na rozloučenou? Nebo prostě jen měli prázdniny celé čtyři roky? Nevím.

Prostě to nepostavíte

Každý taky ví, že Prahu extrémně trápí pomalá výstavba, hlavně bytových domů. Zájem je veliký, bytů málo, nové se téměř nestaví, hypotéky budou více omezeny a cena bytů tak raketově roste.

Politici napříč stranami se bijí v prsa, jak to už konečně zařídí a jak je potřeba výstavbu rozhýbat. Realita je u mnohých ovšem těmto slibům na hony vzdálená. Aktivisté a jim podobní totiž v realitě nežijí, ani nechtějí.

Adriana Krnáčová se v rámci rady města pokusila navrhnout alespoň malou novelizaci Pražských stavebních předpisů. Hlavní změnou bylo vypuštění požadavku na tzv. „oslunění bytu“, který v podstatě znemožňoval blokovou výstavbu domů, tak jak ji známe ze čtvrtí, jako jsou Vinohrady, či Vršovice. Proti ovšem zase byli ostatní koaliční strany – KDU-ČSL, STAN, Zelení i ČSSD. Návrh tak neprošel.

Je to podle mě už asi padesátá ukázka toho, jak to politici z výše zmíněných stran myslí vážně s rozvojem města. Jak to myslí vážně, když mají něco rozhodnout!

Za poslední roky pouze vše zkomplikovali, zaplavili byrokracií a zablokovali. Než Čech dostane stavební povolení, v Číně se postaví most. Rychleji než u nás si stavbu lidé vyřídí i v Čadu, nebo Kongu.

Tak pěkně děkujeme, vážená koalice, a už běžte někam do práce. Magistrát není vaše prázdninové sídlo!

Jedno rozhodnutí je více než jeden slib

Říká se, že nikdy není tak zle, aby nemohlo být ještě hůř. To je dost děsivá představa a já se s ní nikdy nesmířím. Ve vedení města chceme od podzimu kompetentní lidi, kteří se nebojí rozhodnout a budou věci dotahovat do konce.

Milí přátelé, užijte si tedy naplno letní prázdniny, pokud možno v rodinném kruhu. Odvezte své děti z rozkopané Prahy někam za dobrodružstvím, ať potěší své prarodiče a vy načerpejte sílu pro vaše plány a sny.

Po prázdninách se potkáme ve volební kampani. Věřím, že společně dokážeme nastartovat fungující Prahu. Zaslouží si to. Zasloužíme si to všichni.

Tak pán Bůh s námi a zlé pryč.

