Udženija (ODS): Vrtěti Malou!

Představte si situaci, že jste oligarcha, který si nyní hraje na premiéra a protože má spoustu byznysu v EU, tak nechce vypadat jako partner komunistů a extrémistů a je tedy nutné totálně překrýt debatu a vzniku první bolševické vlády od roku 1989 něčím banálním.

Co pro to uděláte? Koho potřebujete? No přeci užitečného idiota. Kde ho vzít, řeknete si?

Není problém, zkušený oligarcha stbáckého typu už podobný scénář zahrál ve svém životě a podnikání tisíckrát. Nejlepší užitečný idiot se vybírá z řad vašich nejvěrnějších patolízalů s největším egem. A tak tentokrát černého petra vyfasovala paní s krycím jménem “užitečný plagiátor”.

Celý komentář k této “pseudokauze” již brzy...

Aleksandra Udženija ODS



krajská zastupitelka Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

autor: PV