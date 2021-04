Vachatová (Trikolóra): Máme klečet, mlčet rezignovat na vzdělání našich dětí a ještě si to zaplatit!

Bezpečnostní centrum Evropských hodnot, paradoxně nejvíce sponzorované z USA a Tchaj-wanu, se pustilo do mapování české dezinformační scény. Rozšířilo tak řadu politických neziskovek, které zaprodávají naši svobodu projevu. A dostávají za to hodně.

Spolek, který si sám začal říkat Bezpečnostní centrum Evropských hodnot, paradoxně nejvíce sponzorovaný americkými a tchajwanskými subjekty, se podle poslední zveřejněné výroční zprávy z roku 2019 pustil do mapování české dezinformační scény.

Do té doby mapoval "jen" tu „prokremelskou“. Rozšířil tak řadu politických neziskovek, které právě zaprodávají naši svobodu projevu. Za opravdu velké peníze.

Za poslední 4 měsíce jim jen na dolarový účet přišlo 350 423,76 USD (to je asi 7,7 milionu Kč). To jsou průměrně skoro 2 miliony korun měsíčně od zahraničních subjektů. To, že jsou evropské hodnoty nejvíce podporovány zrovna Tchaj-wanem a USA, budiž, zaujal mě ovšem Člověk v tísni, který jim za od ledna do dubna 2021 naposílal více než jeden milion korun. Pro srovnání – tolik poslal Člověk v tísni podle výroční zprávy do oblasti Blízkého východu za celý rok! Jsou snad Evropské hodnoty v nějaké tísni? Nejsou, ale pro srovnání dobré vědět.

Od soukromých osob – těch je celkem asi 8 a mají to většinou nastavené jako trvalý příkaz – jim chodí měsíčně průměrně něco pod 3500 Kč. Svou činností tedy ve skutečnosti oslovili přibližně 8 lidí, z toho jednoho svého zaměstnance. Gratulki, má to odezvu.

Peněz mají ale opravdu dost a loni od Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky dostávají dalších 500 000 Kč na mapování a analýzu dezinformační scény. A navzdory všem těm zahraničním tokům musím konstatovat, že ani ten fact-checking fakt nedělají dobře. Do svých newsletterů zařadili třeba můj článek o škrtu Newtonových zákonů. Akorát tomu neříkají škrty, ale „úprava“, a vlastně nenacházejí v něm žádné dezinformace, ale dávají mi nálepku dezinformátora jen proto, že jsem nevyjmenovala výhody škrtů z učiva základní školy. And that’s it. Je ze mě dezinformátor.

Bylo by to k smíchu, kdyby jejich výstupy, které nemají žádnou vypovídající hodnotu a jsou děravé jako síto před vyhozením, nepoužívala Česká televize jako materiál, o který se opírá. Jako tu poslední tabulku s Ledeckým, Landou a Csákovou. Jedná se tak o politickou neziskovku s nezanedbatelným vlivem na veřejné mínění, kterou řídí skrze finanční toky zahraniční subjekty, jejichž cílem budou jen těžko naše zájmy. A krom jiných finančních zdrojů, které by stály za zmapování, čerpají miliony i ze státního rozpočtu. Mít vliv na veřejné mínění znamená mít v rukou mocný nástroj, kterým ovlivňujete myšlení lidí, a tedy rozhodnutí politiků, kteří se snaží lidem co nejvíce zalíbit. Akorát za to, že se vaše děti na základní škole už nenaučí číst chemické rovnice, že fotbalisty nutí klečet, že za chvíli si už článek v podobném duchu nebudete smět přečíst, v tomto případě nikdo neponese žádnou odpovědnost.

Politickým stranám můžete jako dar poslat maximálně 3 miliony korun a ještě to nesmí být (zcela správně) ze zahraničí. Politické neziskovky, které svým působením devastují Českou republiku, žádná omezení nemají a navíc si je sami platíme. Ptám se proč?

Převzato z Profilu.

Natálie Vachatová Trikolóra



