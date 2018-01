Vaigel (ČSSD): Kam kráčí centrum Zlína

Řadu let mnoho aktérů, osobností a občanů diskutuje nad funkcí tohoto prostoru a jeho budoucí podobou. Ale zatímco probíhají tyto diskuse, tak pozorujeme, jak se přirozené centrum a těžiště Zlína přesouvá západním směrem, do areálu SVIT. Kam tedy kráčí a směřuje centrální prostor Zlína? Bude to přesun nebo souhra obou lokalit?

Jisté je, že je potřeba přejít k reálným krokům, směřujícím k revitalizaci a znovuoživení uvedené části města do podoby 21. století. Sem může patřit dostavba jižního bloku domů, která by tak pomyslně oddělila náměstí od frekventované hlavní silnice při zachování velké části parku s kašnou a vzrostlými stromy. Do tohoto bloku domů by se měly situovat služby občanům, zejména gastronomického provozu v přízemní části, kdy tato dostavba jistě povede k přirozenému znovuoživení náměstí.

Součástí centrálního prostoru města je Soudní ulice, kde je nutné urgentně postoupit vpřed s revitalizací objektu bývalého soudu. Tento objekt nejen že hyzdí centrální část města, ale technický stav objektu upadá a v dohledné době může představovat značné bezpečnostní riziko. Je zde potřeba dořešit parkování a další služby občanské vybavenosti.

Sad Svobody a prostor v podzámčí představuje na straně jedné samostatný prostor, na straně druhé je úzce spjat s centrální částí města a představuje pomyslnou spojnici mezi areálem SVIT a radničním prostorem. V současné době je stav sadu až tristní a mnoho zlíňanů, zejména po setmění, raději sadem neprochází. Zde je nutné navázat na revitalizaci parku Komenského, opět tento prostor oživit a zvýšit zde objektivní faktor bezpečí.

Kam kráčí centrum Zlína? Věřím , že když se nám povede rozdýchat občanskou i odbornou diskusi, přimějeme odpovědné politiky v Radě města Zlína uvažovat správným směrem.Chci, aby naše město bylo hrdým městem , které má důstojné a krásné centrum hodné krajského města.

Mgr. Roman Vaigel

