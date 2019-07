Valachová (ČSSD): Obviňování ze strany Klause mladšího? Je mi to úplně jedno

Tak jsem se dočetla, že podle VKml jsem navrhla letos v dubnu jeho odvolání ze školského výboru.

Jak to bylo opravdu: Navrhnula to ODS poté, co ho vyloučila kvůli ostudnému znevažování židovských obětí války.

Junior na to asi chce zapomenout. Vlastně to chápu.

Ostatně 17. dubna 2019 někdy krátce před polednem jsem k tomu ve Sněmovně řekla toto:

"Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych se chtěla ohradit prostřednictvím předsedajícího vůči trapným a ubohým osobním výpadům pana poslance Klause na mou osobu. Co se týká jeho výměny nebo nevýměny v čele školského výboru, je mi to upřímně jedno."

A přesně stejně to vidím i dneska. Je mi to jedno.

Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D. ČSSD



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

