Válek (TOP 09): Máme tu agresivní poslance a v podstatě jsme si s tím nedokázali poradit

reklama

Pokusím se být stručný. Děkuji panu předsedajícímu. Já absolutně chápu tu diskusi, která má různé názory. Domnívám se, že agresivní může být jakýkoli účastník provozu. Konec konců máme tady agresivní poslance a v podstatě jsme si s tím nedokázali poradit, byť celá Poslanecká sněmovna hledala řešení. Selhali jsme jako celek. A ukázalo se, že nám chybí pravidlo, jak takovouhle situaci systémově řešit. A myslím si, že v případě cyklistů je to podobná situace.

My teď navrhujeme, resp. máme tady návrh nového pravidla. To pravidlo mi připadá rozumné i jako řidiči, byť pochopitelně, když jedu autem, mi upřímně vadí všichni cyklisté. Připadá mi rozumné i jako cyklistovi, byť pochopitelně, když jedu na kole, mi upřímně vadí všichni řidiči automobilů a nákladních aut a všech dopravních prostředků. A připadá mi rozumné konec konců i jako chodci, byť jako chodci mi vadí jak cyklisté, tak ti ostatní. Prostě to pravidlo jasně definuje, že cyklista by měl být objížděn v dostatečné vzdálenosti, pokud je to možné.

Samozřejmě v první chvíli jsem měl stejné pocity a stejné námitky, jako je: kdo to bude měřit, jak to bude měřit, to tam budu strkat tyč z auta z okna? Pak jsem si uvědomil, jak dostávám vždycky pokutu za nedodržení bezpečné vzdálenosti, když do někoho zezadu narazím, a nikdo se mě neptá, jak daleko jsem od toho auta byl. Když dostanu smyk na namrzlé silnici, tak jsem nikdy nepřizpůsobil rychlost jízdy stavu vozovky, i kdyby to auto stálo, tak jsem tu rychlost jízdy nepřizpůsobil. Takže z toho důvodu si nemyslím, že vzdálenost 1,5 metru, a ta debata, jestli je to dostatečné, není dostatečné, je dobrá debata, protože takovýhle parametr je v řadě zemí běžný v zákoně.

A pak jsem si uvědomil poslední věc. V době, kdy jsem ještě neměl nadváhu a jezdil jsem na silničním kole, tak vždycky, když mě někdo předjížděl jakousi rychlostí, která byla jenom trošičku vyšší než 10 km/h, tak ten vzdušný vír mi dělal problém. Z toho důvodu mi ten 1,5 metru přijde velmi příjemný. Nikdy jsem se nebál jako řidič, když jsem jel kolem cyklisty. Vždycky jako cyklista jsem se spíš bál, když kolem mě jel řidič. A cílem nás by mělo být chránit ty, kteří jsou ohrožení, a ne ty, kteří je ohrožují. To je v tomto případě naplněno tímto návrhem.

A poslední poznámku, kterou bych si dovolil. Uvědomme si, jak jsme tady dlouze debatovali o tom, co udělat s kamiony na dálnicích, jak jsme vymýšleli různá pravidla. Čeho jsme dosáhli? Ničeho! Nikam ta debata nakonec nevedla a nic smysluplného jsme neprovedli. Zkusme teď něco smysluplného provést.

A za náš klub mohu říct, že my tento návrh podpoříme. Děkuji.

prof. MUDr. Vlastimil Válek , CSc., MBA, EBIR TOP 09



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Dolínek (ČSSD): Jde o bezpečnost a prevenci pro cyklisty, ne o šikanu řidičů Stop šikaně motoristů! Viděl, jak Hřibova Praha zatápí autům. Začal jim to vracet. A má první úspěch Tohle není vtip. Cyklopruh skrz místo, kudy přijíždějí tisíce aut z dálnice. A kola budou mít přednost. Kde? V Praze Cyklisté mají smůlu. Nadále žádný alkohol, řekli poslanci

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.