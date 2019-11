Válek (TOP 09): Obecně odškodnění je definováno jiným zákonem

Děkuji, pane předsedající.

Tak nejprve pozitivní. Myslím, že je tady shoda napříč politickými stranami od všech lékařů, kteří vystupovali, že tento zákon přišel na stůl a je dobré, když stát připouští, že existují jakési komplikace od očkování, kterým se nedá předejít prostě proto, že každý výkon má nějaké komplikace a je připraven tyto komplikace odškodnit.

Já vidím jediný drobný problém v pozměňovacím návrhu kolegyně profesorky Adámkové, které si nesmírně vážím a je to dáno ne ani tak obsahem, jako spíš právním názorem na tento pozměňovací návrh. Proto mě velmi mrzí, že tady prostřednictvím pana předsedajícího není moje jmenovkyně - já jsem spíš její jmenovec - paní profesorka Válková, protože bych poznal podle toho, jak kýve, jestli se pletu, nebo nepletu. Já to stručně vysvětlím.

Obecně odškodnění, je odškodnění, je jedno, čeho se týká a to jak je odškodnění prováděno, tak je definováno jiným zákonem. Odpovídá obecné koncepci odškodňování újmy na zdraví podle občanského zákoníku. A občanský zákoník přesně definuje, jak toto odškodňování újmy probíhá, za co to odškodnění je a v jaké rovině to odškodnění je a v jakém rozsahu to odškodnění je. Takto ten zákon byl, jak jsem to původně chápal, koncipován a v tom návrhu bylo pouze mluveno o odškodnění v tom rozsahu, jak je definováno občanským zákoníkem. Ten pozměňovací návrh toto ale, podle mého názoru, zužuje, protože vnímá určité oblasti odškodnění, které jsou v občanském zákoníku a ten pozměňovací návrh je odsud dostává.

Když to řeknu, jak to vnímám já, tak vlastně dochází k redukci pouze na ztížení společenského uplatnění a náklady spojené s péčí o zdraví očkovaného a jeho osobu a domácnost. Vypouští kompenzaci nákladů majetkové újmy. Tímto návrhem by zcela bylo vyloučeno bolestné, odškodnění osobám blízkým za úmrtí, nebo zvlášť závažné ublížení na zdraví očkovaného i jiné nároky očkovanému, jako ušlý výdělek, což obecně je všechno to odškodnění, které je definováno občanským zákoníkem.

To znamená došlo by ke zúžení. Prostě tak to já vnímám. A tím pádem by se ti, kteří mají poškození, které vznikne očkováním, znevýhodňovali oproti všem jiným poškozeným, kteří mají jakékoli jiné zdravotní poškození.(?) Tak můj problém a problém našeho poslaneckého klubu je, že ten zákon se nám velmi líbí a velmi rádi bychom ho chtěli podpořit, ale máme problém s tímto zúžením, protože se domníváme, že to není úplně korektní vůči této skupině pacientů. Proto avizuji, že si pravděpodobně budeme chtít vzít pauzu před závěrečným hlasováním. Budeme se chtít poradit, jak se k tomu postavit. A ještě jednou velmi děkuji Ministerstvu zdravotnictví, že tento zákon připravilo.

Děkuji.

