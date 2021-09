Válek (TOP 09): Pacienti za komplexní prohlídku musí zaplatit 3000 korun

reklama

Děkuji, pane předsedající. Vážený pane předsedo vlády, vážený pane místopředsedo, dámy a pánové. Anketa Jste pro povinné očkování seniorů proti covidu-19? Ano 12% Ne 85% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 4781 lidí

Je škoda, že tu není, prostřednictvím pana předsedajícího, poslanec Vyzula, protože profesor Vyzula stál u zrodu těch komplexních onkologických center. A já jsem hrdý na to, že jemu, profesoru Vorlíčkovi a dalším kolegům jsem s tím pomáhal za radiologickou společnost jako tehdejší vědecký sekretář. Komplexní onkologická centra v České republice jsou nastavena velmi dobře. A to, čím by se mělo Ministerstvo zdravotnictví trápit a čím by se vláda měla trápit, je dobudování komplexního onkologického centra v Karlovarském kraji. To je skutečný problém, aby tam bylo kvalitní komplexní onkologické centrum. To, čím by se měla trápit, aby ta centra v každém kraji byla standardně kvalitně vybavena nejenom technikou, ale aby byla vybavena i materiálně tak, aby ta péče byla srovnatelná.

Já rozhodně nebudu nikdy chtít ne jako poslanec, ale jako lékař, aby pacienti z celé republiky museli jezdit za kvalitní péčí do Prahy nebo do Brna. Kvůli screeningu, kvůli screeningu, kvůli prevenci aby museli jezdit do dvou měst v České republice. Chápu, že ti, co nejsou z Brna, netuší, že Masarykův onkologický ústav není solitér, ale že je součástí komplexního onkologického centra Brno, které se skládá ze tří zdravotnických zařízení: Masarykova onkologického ústavu, který poskytuje část péče, Fakultní nemocnice Brno a Fakultní nemocnice u Svaté Anny. Tato tři zdravotnická zařízení velmi dobře a úzce spolupracují. A je dobře, že se tuto spolupráci podařilo nastavit, je dobře, že pacienti dostávají tu nejlepší péči v tom zařízení, které se jim věnuje. Žádné z těch zařízení by nebylo samostatně schopno tu onkologickou péči v celém rozsahu poskytovat, a to se týká i Masarykova onkologického ústavu.

Byl bych velmi rád, kdyby se vláda a Ministerstvo zdravotnictví opravdu věnovalo prevenci. Ale pokud se podíváte na informaci z tisku, a to není informace, která by byla z bulvárního tisku, ale z Mladé fronty Dnes, tak v Liberci otevřeli nedávno ambulanci komplexní onkologické péče, kde dělají komplexní onkologické prohlídky. A to je dobře, že se otvírají další ambulance komplexní onkologické péče. To je velmi dobře. To, co mě trápí, je to, že si pacienti za tuto komplexní prohlídku musí zaplatit 3000 korun. Stejné komplexní prohlídky dělají na tom Masarykově onkologickém ústavu - ano, za úplatu. Pacienti si za ně musí zaplatit. Toto je to, co by mělo trápit ministra zdravotnictví. Toto je to, co by mělo trápit premiéra. A ne jestli se budou usmívat nebo mračit na nějakých brožurkách. Brožurky vždycky psali v této zemi odborné společnosti, pokud se týkaly medicíny. A já doufám, že se na tom v budoucnu nic nezmění. (Hlasitý potlesk zprava.)

prof. MUDr. Vlastimil Válek , CSc., MBA, EBIR TOP 09



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Válek (TOP 09): Nikdo vlastně netuší, která opatření v současné době skutečně platí Válek (TOP 09): Testovat očkované? Válek (TOP 09): Babiš hot a Vojtěch čehý Válek (TOP 09): Prozíravá vláda by měla mít v šuplíku čtyři scénáře

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.