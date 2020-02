Válek (TOP 09): Považuji očkování za jeden z největších výdobytků medicíny

reklama

Děkuji, pane předsedající. Zase se pokusím být, dámy a pánové, stručný. V roce 2015 přijala vláda akční plán na zvýšení proočkovanosti. Po pěti letech ten akční plán končí fiaskem, protože ve všech parametrech podle statistik ÚZIS se proočkovanost v České populaci snižuje, a to u hrazených i nehrazených očkování. Já tím chci říct, že je potřeba hledat jinou cestu a jsem rád, že se nám daří jiné cesty najít. První z těch jiných cest byla podpora a připuštění toho, že existují komplikace po očkování a že je potřeba odškodnit ty, kteří tyto komplikace měli. Ta druhá cesta je tento zákon a některé pozměňovací návrhy v tomto zákoně, které se skupinou dalších poslanců společně podáváme a napříč politickými stranami jsme pro ně získali podporu s kolegou Třešňákem, který pak k tomu bude také hovořit.

Chtěl bych zdůraznit a chtěl bych to zdůraznit jako lékař, jako univerzitní profesor, nejenom jako poslanec, že považuji očkování za jeden z největších výdobytků medicíny. Zachránilo ne stovky, ne tisíce, ale miliony, miliony lidských životů a pomocí očkování se podařilo vymýtit řadu onemocnění. To znamená, nálepka, která se používá, že někdo zjemňuje, oslabuje pravidla pro očkování, je lichá. Na druhé straně je hloupé a nerozumné popírat, že existují určité kontraindikace očkování, že existují komplikace, které může očkování využívat (vyvolávat?) a že existují často oprávněné obavy rodičů. A naší povinnosti jako lékařů, naší povinností jako poslanců, naší povinností jako politiků je tyto obavy rozptylovat a ne agresivním přístupem pak hnát tyto lidi do kouta tak, aby se z nich stali odpírači očkování. Je to fatální, je to špatné a jsem rád, že Poslanecká sněmovna našla pro toto shodu, protože musíme samozřejmě, musíme vysvětlovat odpíračům očkování, že je to nesmysl. Oni věří své hloupé pravdě tak, jak někteří věří tomu, že Země je placatá.

Na druhé straně nesmíme, nesmíme bagatelizovat oprávněné obavy těch, kteří mají, někdy měli ve svém životě i některých svých dětí špatnou zkušenost s komplikací po očkování. Proto k mým pozměňovacím návrhům - ten podstatný se týká toho, že bychom rádi vypustili slovo trvalé kontraindikace, protože trvalé kontraindikace neexistují, existují kontraindikace. Rádi bychom změkčili přístup k dětem, které nejsou očkovány proti hepatitidě B, protože tady není nejmenší důvod, proč tyto děti nepouštět na jednotlivé akce či do kolektivu. No a k dalším pozměňovacím návrhům, které řekněme nastavují rozumnější pravidla pro účast dětí na zotavovacích akcích tak, aby děti, které se stejně pohybují v kolektivu, stejně v tom kolektivu jsou, aby se mohly těchto zotavovacích akcí zúčastnit, zdůvodní a vysvětlí můj kolega pan poslanec, prostřednictvím pana předsedajícího, pan poslanec Třešňák, který je jejich hlavním předkladatelem.

Na závěr bych chtěl podpořit pozměňovací návrh stran očkování proti meningokokové infekci a jsem velmi rád, že máme příslib pana ministra ze zdravotního výboru, že se v brzké době dostane zákon číslo 48, který přesně tento znovu do Parlamentu, a posune toto očkování pro vyšší věkové skupiny.

A dále bych chtěl přece jenom požádat o tolerantnější přístup Poslanecké sněmovny a zvážit ty argumenty pro to, proč, řekněme, v těch kolektivech, kde si platí a kde jsou to soukromé školky, školy v přírodě nebo skupiny dětí, možná v některých případech zvážit méně přísná pravidla pro to očkování pro určité skupiny dětí. Tady bych byl přece jen tolerantnější a myslím si, že diskusi o tomto bychom neměli házet pod stůl a neměli bychom být tak velmi radikální.

Závěrem ještě jednou děkuji za velkou shodu na zdravotním výboru a jsem rád, že Poslanecká sněmovna, jak to tak vypadá, snad bude kráčet rozumnou cestou, která podporuje očkování a přitom akceptuje obavy rodičů dětí, které mají očkování absolvovat. Děkuji.

