Válek (TOP 09): Tady každý může říct, co chce, nemusí to dokazovat, zda dva dny se na to zapomene

Děkuji, pane předsedající. Já jsem si v rámci dnešní debaty uvědomil, jak hloupý jsem byl, když jsem nastupoval do Poslanecké sněmovny, jak naivní jsem byl a jak nesmyslný obdiv jsem k poslancům měl. Já jsem se sem chystal tak jako do vědecké rady. Co já jsem si studoval za zákony, jak jsem se učil zpaměti organizační řád, abych tady nebyl za - a ono by se nic nestalo, kdybych to neudělal. Protože na vědecké radě cokoli, co tady řada z vás řekla, by musela dokázat. Musela by promítat ty články, kde to je, takové to "v Americe tam ti, tam jsem" - to by si nikdo nedovolil. Tady každý může říct, co chce, nemusí to nijak dokazovat, zda dva dny se na to zapomene. Má tady svých 5 minut slávy, a bomba.

Ten zákon podle mě je dobrý, ten zákon není špatný, co je špatné, že veřejnost o něm věděla tři týdny dřív, než o něm věděli poslanci. To je špatné. To je špatné, že v úterý jsme se dozvěděli text toho zákona. To budu a vyčítám panu ministrovi. Doufám, že se to stalo naposledy.

Doufám, že první se vždycky o tom, co má být v zákoně, dozví poslanci a až pak se to začne šířit mezi lidmi a nebudou vznikat hoaxy, které šíří polopravdy.

V tom zákonu je velmi správně, že očkování je nepovinné. Kdyby bylo povinné, budu první, který by se tady připoutal od pasu nahoru nahý před tuto sněmovnu a nepustil sem ministra. Doufám, že kolegyně a kolegové z SPD se ke mně přidají, podobně jak to dělali v Anglii, když je pouštěli, jaksi... Tak, jdeme do toho.

Druhá věc, za kterou velmi děkuji a velmi si jí vážím, že je tam myšleno na odškodnění. Protože neexistuje, neexistuje, nic, co je 100% bezpečné. Vzpomínám na pacienta, kterému operovali penis, protože si nasadil neodborně prezervativ. Člověk by si myslel, takový prezervativ, je to bezpečné. (Smích v sále.) To byste se, přátelé, divili. Co by ten člověk za to dal, kdyby mohl dostat odškodnění. (Potlesk v sále.)

Tím pádem si jenom šílenec může myslet, že je 100% bezpečná očkovací látka. Prostě není. Studie dělají to, že ověřují, jestli ty komplikace, ty vedlejší účinky, nejsou životu nebezpečné, dělají to na velkých souborech. A to je vysvětlení, proč se ta vakcína tak rychle vyvinula. Ona se nevyvinula tak rychle. Firmy začínaly vyvíjet vakcínu na Covid, když se objevil SARS a MERS. Taky to byl koronavirus, ten nosič byl. Na chřipkové kmeny se vždycky každý půlrok vyvíjí nová vakcína. Nikoho to netrápí, že vlastně ten vývoj té nové vakcíny na chřipku trvá necelého půl roku. Protože nosič je znám a mění se jenom to, co na tom nosiči je.

Koneckonců druhý rozdíl je v tom, že do té - můžete na mě kývat prstama, jak chcete - prostě já vím, co je správná odpověď u zkoušky z epidemiologie a co je špatná odpověď. A ať si o tom myslí kdo chce co chce. Špatná odpověď znamená vyhoření, správná odpověď znamená udělat zkoušku. Je to trojboj a je to státnice.

Nicméně do toho výzkumu byly vraženy neskutečné peníze, opravdu neskutečné, nesrovnatelně větší, než do výzkumu třeba vakcíny na AIDS, nebo vůbec výzkumu AIDS. A já, který jsem dělal zhruba čtyři nebo pět let monitora evropských studií, tak vám mohu říct, že ani do studie, která vlastně měla za vznik a která byla poslední, co jsem monitoroval, která měla za vnik Viagru - (nesroz.) studie - se nevrazila ani desetina toho, ani desetina toho, co se vrazilo do tohoto výzkumu. To byl taky důvod, proč trojková fáze probíhala velmi rychle, protože se prostě podařilo velmi rychle nabrat obrovské množství dobrovolníků v trojkové linii.

Ale já myslím, že tyto věci jsou irelevantní. Podstatné je, že vakcína bude dobrovolná, kdo chce, se bude očkovat, kdo nechce, ten se nebude očkovat. Doufám, že vakcíny pro ty, co se chtějí nechat očkovat, bude dostatek. Doufám, že se dřív, než veřejnosti Poslanecké sněmovně do diskuze, abychom tu diskuzi mohli realizovat ze zdravotních důvodů (?) předtím, než budeme vystaveni útokům veřejnosti, dostaví vakcinační plán a budeme o něm debatovat. Doufám, že bude dostatek stříkaček, jehel, že to všechno máme nachystáno, tu strategii. A ti, co se nechají očkovat, se naočkují, ti, co se nenechají naočkovat, tak se nenaočkují. Je to správné, je to logické.

Já ani nevím, co bude za rok. A ano - debatovali jsme prostřednictvím pana předsedajícího s kolegou Pávkem - španělská chřipka měla tři vlny, třetí byla největší, čtvrtá byla malá a pak zmizela a nikdo neví proč. Možná by mohl tímto způsobem zmizet i koronavirus. Chcete to riskovat? Dobře, jsou ti, kteří říkají - virus není, karanténa je zbytečná, roušky nosí jenom pitomci - omlouvám se za to slovo. Já je chápu.

Soudruzi v Číně si říkali totéž. Doktory, kteří na to upozorňovali, tak kriminalizovali, zavírali, roušky nebyly, karanténa nebyla, o Covidu se nesmělo mluvit. Intenzivně to takhle realizovali několik měsíců - jeden, dva. Nezjistí se asi kolik. Podle toho, co někteří z těch lékařů pak publikovali v zahraničních časopisech, dokonce tři měsíce. A co se stalo? To, co se stalo ve Wuchanu. To znamená, řeči o tom, že nevíme, co by se stalo, kdyby nebyla žádná opatření... Ale my to víme. Experimentálně to soudruzi z Číny ověřili ve Wuchanu. Co by se stalo, kdyby nebyla žádná opatření, kdybychom několik měsíců popírali existenci tohoto viru, chodili bez roušek, neměli karanténu? Je to dobré, je potřeba jim za to poděkovat. My teď víme a jsme poučeni, co by se stalo. Tak prosím, můžeme si vybrat Wuhan, nebo ano nebo ne. No doufám, že všichni se shodneme, že ne.

My nevíme, co nás čeká na jaře, ale pokud se ten virus bude chovat tak, jako se choval virus španělské chřipky a řada chřipkových onemocnění, tak pravděpodobně zase začne narůstat agresivita toho viru. Ale agresivita toho viru, riziko, že dostaneme tu nemoc, neznamená počet nakažených. Počet nakažených s rostoucí agresivitou roste tehdy, když ta preventivní opatření nejsou dostatečně kvalitní, dostatečně dobrá a holt se ten virus dovolí šířit populací. Tak tomu bychom se měli bránit.

To, co mi není jasné v tom zákoně, z čeho mám lehkou obavu - a já bych chtěl prostřednictvím pana předsedajícího, nikdy bych nevěřil, že to takhle nahlas řeknu a řeknu to tentokrát velmi rád, opravdu velmi rád - moc poděkovat za vystoupení kolegu Luzarovi, které bylo lucidní, které bylo racionální, bylo nesmírně správné a od nelékaře si takového postoje nesmírně vážím. Děkuji.

Mám jedinou obavu a na to se ptám, pane ministře. Pokud doveze vakcínu - například čínskou nebo ruskou, nebo nějakou jinou vakcínu, která není v té naší předobjednávce - jakýkoliv distributor do České republiky, týká se ho také tento zákon? To znamená, že i tato vakcína bude pro české občany zdarma a i pro tuto vakcínu bude platit odškodnění, nebo jsme na to zapomněli? Pokud jsme na to zapomněli - což se může stát a nepovažuji to za chybu - tak si myslím, že je prostor v Senátu to tam doplnit. Bylo by to velmi dobře, protože si myslím, že musíme garantovat občanům České republiky, že jakákoliv vakcína, která je kvalitní - a nezpochybňuji, že čínská nebo ruská není kvalitní, vůbec ne - oni můžou dělat studie úplně jinak, než v demokratických zemích - tak aby tato vakcína byla zdarma, aby byla dobrovolná. A pokud budou jakékoliv vedlejší účinky, tak aby občané měli jistotu, že budou odškodnění tak, jak jsme to sem, vzpomeňte si kolegyně a kolegové, prosadili i v zákoně, o kterém jsme se bavili zhruba před rokem. A bylo to správné.

A teď o tom, co jsou ty výhody a nevýhody. Byla by katastrofa - a tady souhlasím prostřednictvím pana přesedajícího s jedinou větou kolegy poslance Volného - kdyby tady někdo nosil židovskou hvězdu. A to by byl ten, který by byl očkovaný, nebo naopak ten, který není očkovaný. Ani jedna skupina nesmí žádnou hvězdu nosit. Ale já nevím a rád si nechám poradit, jak to udělat, aby, když Anglie začíná očkovat - protože není v Evropské unii a nečeká na rozhodnutí EMA a může začít tím pádem - když Anglie udělala obrovskou propagaci, začala s tím před pěti měsíci a tím pádem velmi pravděpodobně bude mít během pár měsíců proočkovaných 70, 80 % populace, protože takový zájem v Anglii je, a když naši studenti jako jednu z prvních destinací Erasmu mají Anglii a když tam jezdí spousta Čechů - a Anglie není v Evropské unii, to znamená ta zlá Evropská unie nemůže zadupat a říct, tak tohle ne - tak jak to udělat, když ti zlí - použiji slova básníka - kteří nás z toho Albionu zradili, nás zradí znovu tak, jak se bojí kolegové z SPD a řeknou - ano, my vás sem pustíme, ale jenom s tím Covidem. Tak jistě můžeme se jít připoutat k anglickému velvyslanectví. Pro tu srandu půjdu s vámi. Jestli to bude mít nějaký efekt, to nevím. Ale ano, je to omezení a ano, já se velmi bojím, že to Anglie může provést. A ano, pokud Němci spustí očkovací plán a mají ho vymyšlený, mají dneska 250 očkovacích center, tak se velmi bojím, že udělají to, co udělali teď - musíte mít negativní test, jinak vás tam nepustíme. Co s tím chcete udělat? Můžeme se připoutat na hranicích a nepustit sem ty Němce. A oni to udělali i Rakušáci.

Tak jistě, abychom mohli cestovat přes hranice, můžeme udělat celnice u Golčova Jeníkova a vydávat moravský pas. Markrabství to pro Čechy rádo udělá. Ale to bude tak jediná hranice, přes kterou přejedeme. A proto chci, aby moji spoluobčané měli možnost jezdit do Anglie, měli možnost jezdit do kterékoliv země, která se rozhodne k tomuto kroku a měli více možností, které mohou volit. Buď negativní test, nebo očkování, anebo - a samozřejmě budu interpelovat pana ministra zahraničí, aby tady tomuto zabránil - nebo politický tlak České republiky (nesroz.) ta opatření. Ale já jsem zvyklý se preventivně chystat na problém. A pokud takovýhle problém hrozí, tak na něho chci být nachystán a chci, aby naši občané měli různé možnosti.

Mohou být mezi námi takoví, kteří říkají: Karanténa je blbost. Je nesmysl, abychom byli v karanténě. - My jsme se s některými kolegy o tom pěkně pohádali. Ztratil svého lékaře. Neztratil, to bych nikdy neudělal. A co když není karanténa blbost? Možná není karanténa blbost. Tak já si myslím, že karanténa blbost není, že karanténa je důležitá, vždycky mě to takhle učili. Navíc si netroufnu říct, že je to blbost, protože kdybych to řekl a dozvěděli se to moji pedagogové na lékařské fakultě, tak mám problémy. Takže karanténa není blbost, věřte tomu, nebo nevěřte. Pak ale si myslím, že je korektní, abych těm, co byli očkovaní, řekl: No a vy v karanténě být nemusíte, vy jste očkovaní. - Vy v tom vidíte nějakou diskriminaci? Vy v tom vidíte šikanu?

A poslední námitku, kterou mám. Tak přátelé, vy si opravdu myslíte, že všemi jinými zákony, kde není povinnost, kde je dobrovolnost, můžeme porušovat základní lidská práva a svobody a ústavu? A jenom tímto zákonem ne? To znamená, v případě spalniček a jiných dobrovolných očkování můžeme porušovat lidská práva, jenom do nich, můžeme porušovat lidské svobody, jenom do nich, a tady v tomto jednom případě ne? (Emotivně.) My jsme tady od toho - a doufám, že všichni, vlevo, vpravo - abychom nikdy (s důrazem), nikdy už nedovolili porušování lidských práv a svobod. A ne se opírali o berličky nějakých paragrafů v nějakých zákonech. Ty to nezajistí. Od toho jsme tady my. To je naše povinnost. Děkuji. (Ozývá se potlesk.)

