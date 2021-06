Válek (TOP 09): Úhrada není provázána pouze s finanční kondicí pojišťoven

reklama

Děkuji, pane předsedající.

Já jsem nesmírně rád, že se ten zákon projednává ve třetím čtení a že snad v tomto volebním období bude schválen a bude platit. Řada těch věcí tady zazněla a já bych na to chtěl navázat. Jednak bych chtěl říct, že my z opozice, z koalice SPOLU, podporujeme pozměňovací návrh paní poslankyně Brzobohaté, protože se domníváme, že opravdu bionické protézy jsou nesmírně významné a důležité. Musím říct, že moje zkušenosti, když jsem dělal na Rehapru(?) hodnocení těch pomůcek, tak toto byl jeden z největších výdobytků pro pacienty a strašně jim to zjednodušuje život.

Nicméně chtěl bych se zmínit o té ekonomice a o té ceně, protože ten zákon má dvě problematické oblasti z našeho pohledu. Ta první je definice pacientských organizací. Já bych tady velmi chtěl podpořit pozměňovací návrh pana poslance Bendy a Žáčka, protože se domníváme, že to zjednoduší i projednávání toho zákona pak v dalších fázích a myslím si, že je to dobrý pozměňovací návrh, který dává všem organizacím možnost, aby se staly plnohodnotnými v té diskusi a přitom nikomu neubírá jeho práva.

Daleko důležitější z mého pohledu, protože je to můj pozměňovací návrh, je ekonomika. Já bych byl trošičku větší skeptik než pan ministr, co se týče těch nákladů, protože co se týče centrové léčby, ty odhady, byť se pohybovaly někde kolem 4 mld., že by to mohlo stát, já si myslím, že ta realita je 6, možná 7 mld., a to je ale dobře, já to nekritizuji, já to naopak vidím jako pozitivní věc, protože je dobře, když se více našich občanů dostane k centrové léčbě. Navíc v příštím roce ve druhém pololetí budeme mít mimořádnou šanci mluvit do ceny centrových léků a myslím si, že úloha České republiky je dobře se na to připravit tak, abychom vylobbovali, abychom prosadili v rámci Evropské unie co nejvýhodnější a nejzajímavější model pro malé země, jako je Česká republika, které mají ten problém, že mají jazyk, který není mezinárodní a kde tedy obaly musí být v češtině atd. Všechny ty konsekvence si všichni ti, co se v té problematice(?) pohybujete, uvědomujete.

Nicméně můj pozměňovací návrh, na který bych chtěl upozornit, a tím už budu končit, ať nezdržuji dlouho, je pozměňovací návrh, který se týká zvýšení dostupnosti moderní léčby, resp. její úhrady. To, v čem já vidím problém, je, že ta úhrada není provázána pouze s tím, jaká je finanční kondice pojišťoven. A já si plně uvědomuji, že tady toto je naprosto klíčový parametr, proto věřím, že bude ještě v tomto období zvýšena úhrada za státní pojištěnce a že tady toto budeme diskutovat, nicméně je pouze na ekonomické situaci a kondici pojišťoven, jak budou schopny nebo nebudou schopny hradit. Není ale podle mě úplně dobré, aby toto bylo provázáno se státním rozpočtem, proto ten můj pozměňovací návrh, aby ty parametry souvisely pouze s tím, v jaké kondici je ekonomika zdravotních pojišťoven. Pokud dobrá, aby to schvalování bylo řekněme pružnější a dostaly se sem rychleji léky, které jsou z medicínského hlediska ku prospěchu na základě doporučení odborných společností, ku prospěchu pacientů. Pokud ta kondice není dobrá, tak si myslím, že v této Sněmovně po těch čtyřech letech jsme všichni víc než realisté a uvědomujeme si, že pak samozřejmě ty pojišťovny nemohou hradit to, na co nebudou mít. Ale opravdu to provázání se státním rozpočtem, resp. s kondicí státního rozpočtu, není šťastné řešení a navíc to může vést k tomu, že to výrazně zpomalí dostupnost léků pro určité skupiny pacientů se vzácným onemocněním a to bych byl velmi nerad. Takže velmi prosím o podporu tohoto pozměňovacího návrhu v kategorii F8 až F12.

Děkuji.

