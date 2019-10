Válek (TOP 09): ... pak už je lobbismus úplně všechno

Děkuji, pane předsedající. Já jsem netušil, jak to bude zajímavé. Já si myslím, že divákům u televizí u té proklaté ČT se to musí velmi líbit. Za mě se zvyšuje sledovanost pořadů, přibývá premiér, kvalita těch pořadů je pořád vyšší. Vždycky, když mám pochybnosti, tak si to přepnu na jinou, nejmenovanou televizi, kde všechno moderuje jeden, nejlepší, nejhezčí a nejchytřejší moderátor, kterého tady mnozí obdivují a zjistím, že by mohlo být dramaticky hůř, než jsem si dovedl představit, vrátím se k pořadům ČT 1 a zjišťuji realitu.

Samozřejmě se mi některé pořady líbí víc, některé míň. Nechápu, nechápu některé ty útoky, nechápu některou tu diskusi. Mně by vůbec nevadilo, když se mnou bude jakoukoliv zprávu, kterou bych si eventuálně zaplatil, diskutovat ten, kterého se to týká, tedy v tomto případě ředitel České televize. Považuji to za naprosto logické. A pokud toto je lobbismus, tak pak už je lobbismus úplně všechno.

prof. MUDr. Vlastimil Válek , CSc., MBA, EBIR TOP 09



Myslím si, že pokud někdo neví, co je to ISO a pracuje ve zdravotnictví, tak je to s podivem, protože všechny nemocnice tímto procesem prošly a předpokládám, že tím pádem je to tak obecně a notoricky známá věc, že pokud někdo operuje s ISO, tak je to hodně směšné - aspoň v případě České televize.

A poslední věc, co bych chtěl říct. Vraťme se k těm zprávám, bavme se racionálně a bavme se o tom, jestli chceme mít nezávislou demokratickou televizi, která nás bude informovat, byť se to některým z nás nemusí líbit, jaké informace v té televizi jsou a co se z té televize dozvídáme. O tom to přece není. Děkuji. (Potlesk zprava.)

