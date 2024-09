Válková (ANO): Když už to děláme a chráníme dítě, tak to udělejme důsledně

Děkuji, pane místopředsedo. Já jenom upřesním, že teď budu vystupovat jako poslankyně Válková, ne jako zpravodajka. Jde o ty tři pozměňovací návrhy, které bych si dovolila tady ještě jednou představit a vysvětlit vám, o co tady jde. Ty si zatím nikdo neosvojil, může si je osvojit Poslanecká sněmovna. Nejvíc a nejdůležitější je ten první pozměňovací návrh 4556. Ten návrh se týká právě rozšíření té aktivní legitimace zahájení řízení, kterého by se měl domoci dětský ombudsman.

Tím pozměňovacím návrhem se ta dosavadní jeho aktivní legitimace rozšiřuje velice logicky. Obdobně jako je to již v těch vstupech do již zahájeno řízení. Abych vám vysvětlila tu souvislost ustanovení § 8a odst. 1 zákona číslo 292/2013, o zvláštních řízeních soudních, už upravuje samozřejmě oprávnění ochránce práv podat návrh na zahájení soudního řízení týkající se dětí do takového občanského soudního řízení nebo do takového občanského soudního řízení vstoupit.

Ten výčet, který je v zákoně, vychází zhruba z toho, co je oprávněno i státní zastupitelství. V tom zákoně z nějakých ne zcela úplně jasných důvodů, nesystematicky, a opravdu to není odůvodněné, se omezuje ta aktivní žalobní legitimace ochránce práv dětí pouze na řízení o vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení v ústavu zdravotnické péče a o řízení o vyslovení nepřípustnosti držení v zařízeních sociálních služeb. Ale takových řízení je více, a proto se, kde je třeba zájem dítěte chránit, i tím, že když se o například domácím násilí dozví dětský ombudsman, tak nebude muset čekat a podá sám aktivně návrh na zahájení řízení. Proto ten pozměňovací návrh logicky rozšiřuje aktivní žalobní legitimaci ochránce práv i na řízení o přivolení k zásahu do integrity nezletilé osoby. Kdy jindy než toto, nebo co jinak než toto ve věcech ochrany proti domácímu násilí. To opravdu chci zjistit, pane ministře, proč teda tohle jste vynechali. Přitom vstupovat může, ale tady bude čekat?

Prof. JUDr. Helena Válková, CSc. ANO 2011



Ve věcech určení nebo popření otcovství a ve věcech péče soudu o nezletilé. Opravdu v tomto ohledu si myslím, že ta malinká změna § 8a, kde se v odst. 2 jenom škrtají písmenka a doplňují ve věcech uvedených v odst. 1 písm. a) až f) může ochránce práv dětí podat návrh na zahájení řízení v případech, kdy toto právo svědčí dítěti, takže ještě se tím omezuje, je to právo, které svědčí dítěti. Takže já to ještě jednou tady vyčtu, udělám nebo přednesu ten výčet je krátký.

Takže ochránce práv dětí již teď může podle vládního návrhu vstoupit do zahájeného řízení. Samozřejmě že původně v tom návrhu bylo, že má i aktivní legitimaci, a nějak v průběhu legislativního procesu tam z neznámých důvodů mně vypadlo, takže já tam znovu vracím, aby to bylo logické a systematické přivolení k zásahu do integrity nezletilé osoby ochrany proti domácímu násilí, určení nebo popření otcovství, péče soudu o nezletilé, vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení v ústavu zdravotnické péče a vyslovení nepřípustnosti držení v zařízení sociálních služeb.

Takové, když už to děláme a chráníme to dítě, tak to udělejme důsledně, osvojení logicky z toho vypadá to tam ani není možné. Čili z tohoto pohledu je to, doufám, přehlédnutí. Doufám, že zatím není nějaký záměr. Já jsem toho využila dokonce i v předvolební debatě kandidátů do Senátu, kdy jsem položila otázku panu senátorovi Hrabovi a říkala jsem mu podpoříte, kdybyste zvítězil, a nebudu tam já tou senátorkou na Benešovsku, ale vy tam budete, podpořil byste tenhle návrh, a bylo tam poměrně dost mladých lidí, tak všichni s napětím očekávali odpověď, a já ji tady odcituji, a je to na záznamu, takže si to můžete zkontrolovat, a ta odpověď zněla zhruba v tom smyslu, že dětský ombudsman ano, pokud bude mít ale hodně těch kompetencí, které dosavadní ombudsman podle jeho názoru nemá, protože jenom doporučuje a nemůže být aktivní, což tedy zůstává v tomto ohledu. Ale mně se líbila ta jeho odpověď, takže jsem řekla fajn, mám tady svědky, když vyhraju já, pohlídám si to v Senátu.

Může vyhrát úplně někdo jiný, například vítěz z Nagana, pan senátor, pan kandidát na senátora Dominik Hašek. Ale pokud by vyhrál pan senátor Hraba dosavadní, tak mám jeho slovo, že se o to zasadí v Senátu, tak jsem zvědavá. A pokud bych se dostala já jako senátorka do Senátu, no tak logicky budu prosazovat, aby něco takového určitě prošlo. Čili tady velmi vás prosím, podívejte se na to a hlavně zjištěme společnými silami, proč najednou v legislativním procesu vypadlo to, co tam bylo, a to, co odpovídalo a korespondovalo. Vstup do řízení, aktivní legitimaci zahájení řízení. Pokud mi to někdo vysvětlí věcně, tak to budu akceptovat. Pokud je to jenom nějaká politická šaráda, tak takovouhle hru nehraju, protože jde o zájem dětí, a v tomhle směru se mnou není absolutně možné jakýkoliv kompromis uzavřít. A budu to stále kritizovat.

Pokud jde o pozměňovací návrh, takže to je pozměňovací návrh vložený pod číslem 4556, mimochodem k němu nebylo třeba na garančním výboru zaujato stanovisko. Bylo nás tam málo.

Pozměňovací návrh 4557 je ten méně závažný. A nechávám to samozřejmě na vás a nerada bych děti, které mě sledují, možná tak, aby se jich to dotklo, ale nejde tam o nic jiného než o to, že v tom výběrovém hodnotícím procesu bychom možná měli zvednout tu věkovou hranici, aby se ho zúčastnilo dítě starší těch 12 let. Já jsem tam navrhla hranici 15 let, protože i když český právní řád poskytuje vyvratitelnou domněnku, že dítě starší 12 let je schopno pojmout informace o soudním řízení a svůj názor před soudem projevit, podle § 861 odst. 2 zákona č. 89/2012, čili občanský zákoník, nejeví se vhodné, aby tato věková hranice byla rovněž určující pro zastoupení dětí v hodnotící komisi, která má za cíl posuzovat u kandidátů předpoklady pro výkon funkce ochránce práv dětí.

Mně se to zdá, mám desetiletého vnuka, když si představím, že bude za dva roky hodnotit kandidáta nebo by mohl hodnotit kandidáta na dětského ombudsmana, tak si myslím, že ano, v poradním sboru může být zastoupeno takové dítě naopak, a zřizuje se ta participace od 12 do 18, já to velmi vítám a velmi jsem to podporovala. Ale jako hodnotitel výběru dětského ombudsmana mi připadala příliš nízká, těch 12 let. Ale pokud zůstane, tak budu jako vy důvěřovat. A zřejmě předkladatele vedla dobrá myšlenka tady, aby i těm nejmladším dětem, dvanáctiletým, se dala možnost si vybrat svého dětského ombudsmana, který právě by ale měl mít tu aktivní legitimaci, když se jim děje domácí násilí, tak dát návrh na zahájení toho řízení. Takže to bylo vložené pod číslem 4557. A poslední návrh, blížím se ke konci.

Tak tady jde o ten podíl teda té moci zástupce veřejného ochránce práv a veřejného ochránce práv. A tady prostě jsem trošku na pochybách, jestli takové široké kompetence, které by získal zástupce veřejného ochránce práv jenom tím, jenom tím, že by si založil ruce v bok a řekl by no, já se nedohodnu s tím veřejným ochráncem práv, já si to vyčkám, já si to vymlčím se mnou, já chci ty kompetence a za 30 dní by je dostal. Já vám přečtu to dosavadní znění, které já navrhuji jenom škrtnout, vypustit, je to velice malá změna legislativní.

V současném znění je, pokud v uvedené lhůtě, to znamená těch 30 dnů od vzniku funkce zástupce, pokud v uvedené lhůtě nedojde ke vzájemné dohodě, nebo pokud veřejný ochránce práv pověření odvolá, platí, že zástupce veřejného ochránce práv a ochránce práv dětí vykonává působnost veřejného ochránce práv podle § 1a odst. 1písm. a), c), e) až g). Takže když si to potom přečtete, co jsou to ta písmenka, co se pod nimi skrývá, no tak uvidíte, že jsou to velmi široké kompetence, například to řízení, respektive výkon té působnosti v oblasti té nově vznikající lidskoprávní instituce.

Tak tohle asi by se nikdy nemělo vymlčet, milé kolegyně a milí kolegové, tohle by se mělo skutečně nějak dohodnout a já věřím, že se ta situace, ale jsem pořád označována za příliš optimistickou až idealistickou až naivní, takže už se nebude opakovat ta situace, které jsme byli svědky nedávno, to znamená, ty neshody mezi veřejným ochráncem práv a zástupkyní a jeho zástupkyní. Podle jednoho špatného příkladu bychom neměli měnit zákony nebo je vytvářet. To jsou všechny moje návrhy.

Tento poslední návrh se týká čísla 4558, a já potom v podrobné rozpravě, do které se současně i hlásím, jenom velmi stručně na ně odkážu, protože odůvodnění jsem, až bych řekla velmi podrobné, všech právě přednesla. Pane místopředsedo, možná tady můžu i zůstat? Že bych... Anebo ne.