Válková (ANO): Právo být rovnými poslanci si nenecháme tak snadno vzít

Děkuji, paní místopředsedkyně.

Možná, že předbíhám pana předsedu Žáčka, vaším prostřednictvím, paní místopředsedkyně a že nám to vysvětlí. Já jsem totiž nevěřila svým uším, protože tady nejsme v ÚSTEKu, ale jsme v Poslanecké sněmovně a předpokládám, že si nepletete vědeckovýzkumné pracoviště a dokumentační pracoviště s Poslaneckou sněmovnou. (Potlesk poslanců hnutí ANO.)

A byla bych ráda, kdybyste nám to vysvětlil, protože já jsem tady třetí volební období, ale tohle jsem ještě nikdy neslyšela. A navíc my všichni máme nějakou zkušenost, nebo téměř všichni. Jsme v různých podvýborech. Čili bude to těžké, jak budete dělat tu selekci. To bude velmi těžké.

Já jsem například členkou vašeho podvýboru, bezpečnostního výboru, pane předsedo, vaším prostřednictvím, paní místopředsedkyně, pro vězeňství. A máme tam řadu citlivých nejenom organizačních, i personálních informací.

Nikdy by mě nenapadlo, že by kolega, například váš kolega z koalice, pan předseda podvýboru pro ochranu lidských práv, petičního výboru, neměl mít přístup, když jednáme o stejných věcech. My si ho rádi odsouhlasíme. Čili na těch konkrétních případech je vidět, že to je nesmysl. A že my jako suverén si nenecháme právo být rovnými poslanci i ve všech pracovních orgánech Poslanecké sněmovny úplně snadno vzít.

Děkuji.

