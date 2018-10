Valsamisová: Lidé v politice nevidí tu infekci, která rozežírá EU

Do Senátu Parlamentu ČR kandidujete za hnutí SPD Tomia Okamury. Proč? Co vám je na politice SPD nejsympatičtější?

Dovolila bych si začít heslem SPD „Odvaha říkat pravdu“. Všimněme si, že úplně normální lidé se zdravým selským rozumem, kteří se ozývají proti bujícím nešvarům místním, z Bruselu i odjinud, jsou hlavním proudem médií totálně zesměšňovaní. Ještěže máme ParlamentníListy.cz a alternativní média. A protože není tak jednoduché obhájit nesmyslné napadání, přilepují se obecné nálepky. Např. na hnutí SPD, že je extremistické. Poctivě jsem si prošla program hnutí SPD a našla jsem v něm samé rozumné a skvělé věci. Když hlavní proud médií brojí proti SPD, staví se proti podpoře slušných a pracovitých lidí, tradiční rodiny (matka, otec, děti), spravedlnosti pro nás všechny, brojí proti kvalitnímu vzdělání a zdravotnictví. Ptám se, když chce SPD zrušit lichvu, zastavit a vrátit zpět invazi (tím myslím islám, který s naším systémem nemá nic společného), co je na tom extremistického? Jak je možné, že správné věci jsou vydávány za extremistické a špatné věci jsou vydávány za správné?

Já sama jsem druhá generace řeckých migrantů. Moji předkové žili 400 let pod nadvládou osmanské říše – a to samé nyní zavádí EU, a to zcela dobrovolně a za naše peníze. Na rozdíl od invazistů jsem byla vychována v hluboké úctě ke státu, který rodiče přijal, a ke vděku za vše, co nám bylo umožněno. Místo natahování rukou po dávkách si moji rodiče raději přidali další práci. A když jsem si dovolila na něco postěžovat, byla jsem vždy upozorněna na to, co bych chtěla, vždyť je mír. Ale islám v západní Evropě vytváří jen konflikty. Po teroristických útocích jsou zde stovky mrtvých, tisíce zraněných, a o množství znásilněných se raději ani nehovoří, fakta jsou zatajována. Když jsou tito invazisté tak skvělí, proč se nesmí sdělovat národnost při páchání trestných činů? Buďme transparentní.

V politice je obecně málo žen, proč jste se jako úspěšná podnikatelka ve farmacii rozhodla angažovat v politice?

Jako zdravotník vyznávám prevenci a mám pocit, že spousta lidí v politice nevidí nebo nechce vidět tu infekci, která rozežírá EU. Kandiduji do Senátu právě proto, že v politice je málo žen, a pokud tam jsou, bývají často neskutečně militantní. Je třeba bránit mír. A některé ženy jsou zase skvělé. Měly bychom se spojit a bránit tradiční hodnoty.

Kandidujete v Ostravě. V čem je toto město odlišné od zbytku republiky, bude těžké bojovat za zájmy tohoto svérázného, třetího největšího města u nás?

V tomto městě jsem se narodila, vyrostla, prožila krásné a bezpečné dětství, získala skvělé vzdělání, rodinu, mám zde přátele a tak bych mohla pokračovat. Jsou zde úžasní lidé a ještě stále normální. Ostrava je krásná právě svými lidmi, za které jsem vděčná. Proto mě mrzí, když se zde bez rozmyslu sestěhovávají lidé do ubytoven. Z ubytoven se stávají domy hrůzy a ještě je platíme ze svých daní. Dále je třeba začít důsledně řešit drogovou problematiku u mládeže a najít pro ně smysluplné vyžití. Hodně by pomohlo, kdyby se na stavby využily vhodné pozemky a nikoli krásné oblasti se spoustou zeleně a stromů, které se zbytečně kácejí, což je právě současnost ostravského senátního obvodu. V tomto senátním obvodu se 110 tisíci obyvateli chybí lékařská pohotovost. Vlastně kam se podíváte, je třeba něco řešit.

Ing. Mgr. Pynelopi Valsamisová BPP

kandidátka na senátorku za SPD v obvodě Ostrava - město

mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Proč by měli dát voliči hlas právě vám? V čem je vaše výhoda oproti ostatním kandidátům?

Ostrava je moje srdeční záležitost, zde mám trvalý pobyt. A mám napojení i na Prahu díky založení firmy. Jsem ideální na to být na obou místech, což je u senátorky potřeba, a opravdu pracovat v Ostravě i v Senátu. Politika mě zajímá již dlouhou dobu, ale co se dnes na nás řítí z Bruselu i z OSN, mě opravdu donutilo k činu. Pravda je, že Senát nemá zvláštní oblibu u voličů, a je otázka, jestli má smysl, aby Senát jako tzv. horní parlamentní komora vůbec byl. Raději bych viděla možnost referend ve sporných otázkách, než Senát. Jako poslední možnost vidím vstup opravdu výborných senátorů za SPD, kterých v tomto roce kandiduje hodně.

Jak často se vás ptají na vaše exotické jméno? Odkud pocházíte?

Mám řecké jméno po tetě, sestře od maminky, která zemřela velmi mladá kvůli občanské válce v Řecku. Jinak Pynelopi, neboli Penelope v české výslovnosti, byla řecká královna, která 20 let čekala na svého Odyssea, než se jí vrátil. Moje jméno je symbolem věrnosti. Já pocházím z Ostravy, ale rodiče byli oba dva Řekové. Čest, morálka, úcta k tradicím a starším (pozdravit a nechat je sednout v dopravním prostředku) byly zcela prioritní v naší výchově. O tom se nediskutovalo, to bylo jasné. V Řecku stále platí zájem o druhé. Řekové jsou sice hluční, ale hodní. Moc se mi líbí, když se v Řecku v autobuse zeptám třeba řidiče na něco, v čem si není jistý, hned se obrátí na některého z cestujících a za chvíli diskutuje celý autobus, jak by mi poradil. V České republice zase je podstatně lepší zdravotnictví a bylo i vzdělání. Doufám, že se školství u nás zase postaví na nohy.

Co je největším problémem farmacie, které se věnujete?

Zde vidím dvě protichůdné věci: na jedné straně se farmaceutickým firmám přičítají problémy v dnešním zdravotnictví, ale zapomíná se na to, že je všech léků dostatek. Na druhé straně se mi nelíbí přílišná globalizace i v lékárenství. Nadnárodní společnosti vlastní řetězce lékáren, pořizují si vlastní léky a jejich zaměstnanci jsou vedeni k tomu, aby vydávali jen léky patřící řetězcům nebo spřízněným firmám. Ne vždy je to k užitku.

Velmi aktuální otázkou je přijetí 50 syrských sirotků, jak se k tomu stavíte vy osobně?

Tady vyvstává pár otázek. Proč se zde hovoří o sirotcích, když se o sirotky nejedná? Jsou pouze bez doprovodu. A jedná se opravdu o děti? Už několikrát bylo zjištěno, že chlapci např. ve věku údajně 17 let měli o 10 let více. Tito muži byli často vycvičeni k tomu, aby šířili islám a samozřejmě aby pobírali vyšší dávky na děti. Myslím, že by se měla vyjádřit zejména syrská vláda. Údajně Sýrie nepovoluje adopci do cizích zemí. Kromě toho pomoc za stejné peníze v Česku znamená sedmkrát vyšší hodnotu přímo v Sýrii. Válka již tam končí, spousta Syřanů se vrátila do vlasti.

Nechme je zapojit se do budování svého prostoru a přestaňme vytvářet konflikty přitahováním ideologie neslučitelné s evropskou. Také není férové k nám násilím tahat lidi, kteří budou podstatně šťastnější ve svém prostředí. Vím to podle vlastních rodičů. Nechme jim jejich tesaře, zedníky, lékaře, inženýry. Četla jsem krásný článek od Afričana, jak by bylo lepší přestat v Africe takzvaně pomáhat, protože touto pomocí se jen ničí aktivita místních obyvatel něco produkovat, když se u vlastní výroby nedostanou na nízké ceny z údajné pomoci. Nedrancujme jejich lidský kapitál a zaměřme se na české obyvatele. Podporujme rození českých dětí a české rodiny.

Pokud by se státy zabývaly vlastními starostmi a radostmi, hned by na světě bylo krásněji.

Psali jsme: Pána (SPD): Senátní volby na Budějovicku a Třeboňsku vrcholí. Skončí překvapivou změnou? Vyhrožují mi smrtí, řekla PL Okamurova kandidátka do Senátu. Policie: O výhrůžky se nejednalo Rozvoral (SPD): Nikdy nepodpoříme výstavbu jediné mešity v naší zemi Šafránková (SPD): ČSSD se tváří, že věc napravuje, ale je to spíš iluze

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV