Vyhrožují mi smrtí, řekla PL Okamurova kandidátka do Senátu. Policie: O výhrůžky se nejednalo

Elvíra Hahnová, kandidátka SPD do Senátu ve volebním obvodě Chomutov, tvrdí, že jí kdosi kvůli jejím politickým aktivitám a ambicím vyhrožuje smrtí. Případ podle toho, co Hahnová sdělila ParlamentnímListům.cz, již řeší Policie České republiky.

Okamurova kandidátka do Senátu za obvod Chomutov Elvíra Hahnová tvrdí, že jí kdosi anonymně vyhrožuje fyzickou likvidací. Hahnová to sdělila ParlamentnímListům.cz. Podle toho, co naší redakci řekla, případ již řeší Policie České republiky, která Hahnové dokonce nabídla i pomoc v podobě podpory speciálního psychologa.

„Mám trestní oznámení a víc se k případu nesmím vyjadřovat, abych nemařila vyšetřování,“ sdělila ParlamentnímListům.cz Hahnová, jejíž kompletní profil jsme uveřejnili zde.

„Asi před dvaceti dny mi někdo vyhrožoval smrtí, řeší to Policie ČR. V neděli někdo sledoval přes hodinu náš dům, a když jsem odjela a po chvíli zavolala mamce, ať zavolá policii, tak mi řekla, že ho sleduje z okna, že už tam stojí přes hodinu. Šla se podívat znovu a už tam nebyl,“ vysvětlila redakci ParlamentníchListů.cz Hahnová.

„Ke konkrétním osobám se PČR nevyjadřuje. Mohu ale potvrdit, že jsme prověřovali údajné protiprávní jednání, který se týkalo kandidátky do voleb,“ sdělila ParlamentnímListům.cz nadpraporčice Marie Pivková z Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje.

„Na svém facebookovém profilu vyjadřovala své názory v rámci předvolební kampaně. Do diskuze se k článku zapojili další lidé a ženu upozorňovali, že pokud bude jednat na vlastní pěst, nemusí skončit dobře. Šlo pouze o názor pisatele-pisatelky, o výhružky se nejednalo,“ upřesnila Pivková.

Totožnost těchto komentujících podle policie zjišťována nebyla. Přestupek proti občanskému soužití policisté odložili.

Konkrétnější informace Policie ČR ParlamentnímListům.cz nesdělila. Hahnová nicméně tvrdí, že jí na Facebooku lidé vyhrožovali skrze anonymní profily. Disponuje prý screenshoty, redakci ParlamentníchListů.cz je však nechce předložit. Bojí se, aby neohrozila vyšetřování.

„Tak vám garantuji, že skončíte v igelitovém pytli zakopaná někde v lese. Jako matka tří dětí byste měla mít hlavně rozum,“ odcitovala Hahnová ParlamentnímListům.cz co stálo ve facebookových příspěvcích, které jí vyhrožovaly.

Fotogalerie: - Konference SPD

Hahnová rovněž rozeslala členům SPD e-mail, který máme k dispozici. Stěžuje si v něm na nenávistnou kampaň vůči Okamurově straně a rovněž i vůči své osobě. Spolu se svou rodinou prý čelila urážkám, které šířili lidé z konkurenčních stran a hnutí. Kampaň v e-mailu označuje za „špinavou“ a vygradovala podle ní „vyhrožováním smrtí“, přičemž věc mají řešit kriminalisté z Ústí nad Labem. Stěžuje si rovněž na ničení plakátů SPD.

V Chomutově v letošních senátních volbách proti Hahnové stojí celkem 8 protikandidátů včetně obhajujícího senátora za KSČM Václava Homolky.

Hahnová vzbudila pozornost médií vzhledem k tomu, že ačkoliv kandiduje za protimigrační a pro některé i xenofobní stranu SPD v minulosti pracovala pro dvojici mužů z arabského světa jako jednatelka jejich firmy. Byznys s importem exotických potravin se nicméně nikdy nepodařilo rozjet a Hahnová později firmu zlikvidovala. Hahnová je rovněž provozovatelkou neziskovky. Neziskové organizace se dostávají často na „mušku“ Okamurovy ostré rétoriky.

Psali jsme: VIDEO (18+) „Okamura je č*rák, největší chudák!“ Romský umělec vystoupil na akci „proti nenávisti“ Metro, cizinci v Praze, výstavba... Další várka kandidátů na pražského primátora se sešla v Rozhlasu. Místy to vřelo Nominace Petříčka na ministra zahraničí je skandální, říká kandidát na primátora Českých Budějovic Miroslav Hajtingr FOTO U Okamury se báli tisíců fašistů. Na Náměstí Míru přišly jen desítky mladých lidí. Rozdávali jídlo zdarma starým lidem

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: jok