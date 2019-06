Veselý (ČSSD): V návrhu nám vypadávají z ubytovacího poplatku ubytovny

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Já jsem chtěl požádat o podporu svého pozměňovacího návrhu. Pozměňovací návrh reaguje na to, že v návrhu zákona, tak jak byl předložen, nám vypadávají z ubytovacího poplatku ubytovny. Ono se to možná nezdá, ale poplatek z ubytoven, resp. ubytovací poplatek v rámci ubytoven tvoří ve městech a obcích, které nejsou primárně zaměřeny na cestovní ruch, největší množství toho vybraného poplatku. Já za sebe uvedu - jak můj kolega říká, že zná nejlépe Prahu, tak já znám nejlépe město Písek - v našem případě by to byl výpadek přes 80 %, zhruba ve výši 800 tisíc. Těch obcí je celá řada, které to takto mají nastavené. V řádech by se jednalo o výpadky desítky až stovky miliónů z obecních rozpočtů. A musíme si uvědomit, že ti lidé, kteří bydlí na ubytovnách, tak velmi standardně využívají veškeré služby města, všechno, co město investuje, využívají samozřejmě odpady a neplatí za ně nic, protože nemají trvalé bydliště a města ty pobyty velmi zatěžují.

Druhým aspektem je to, že my tady tímto podporujeme na jedné straně ubytovny, to znamená, že ubytovny by neplatily poplatek, a nepodporujeme klasické ubytovací kapacity. Podle mého názoru není cílem žádného zákona podporovat kšefty z ubytoven. Takže si dovolím požádat, aby můj pozměňovací návrh byl podpořen a neohrozili jsme tak rozpočty obcí a nepodporovali byznys ubytoven.

Děkuji.

JUDr. Ondřej Veselý ČSSD



