Vích (SPD): Aktuální situace na Ukrajině aneb Není co slavit

Stávající vojenská situace a celková únava a vyčerpání vedly k výměně poloviny ministrů ukrajinské vlády, kterou si chce prezident Zelenský posílit svou roli ve válečném stavu země, a přípravě návštěvy USA, kde se chce sejít jak s Kamalou Harris, tak s Donaldem Trumpem, a představit jim svůj mírový plán.

Podpora západu slábne, a to zejména ze strany Německa s ohledem na stav hospodářství a veřejných financí, pokles ekonomiky ale také v souvislosti s výsledky v zemských volbách v Sasku a Durynsku, kde vládní strany utrpěly drtivou porážku od AfD, která nechce pokračovat v podpoře Ukrajiny a chce mír a zastavit migraci. A to se ještě čeká další vítězství AfD ve volbách v Braniborsku (22. 9. 2024). Kancléř Scholz proto ustupuje z masivní podpory Ukrajiny. Začíná se hovořit o fázi post konfliktní a co se bude dít po podzimních volbách v USA, pokud zvítězí Donald Trump, který opakovaně prohlásil, že ukončí konflikt na Ukrajině velice rychle.

Setkání zástupců Kontaktní skupiny pro obranu Ukrajiny (UDCG – 57 zemí) v německém Ramsteinu za účasti prezidenta Zelenského vedlo k deklaraci, odsuzující letecké útoky na Kyjev a Lvov. Muniční iniciativa osmnácti států za dva roky své existence zatím zajistila nákup pouhých 100 tisíc kusů dělostřelecké munice za dvojnásobek běžné ceny ( 000 USD/kus - běžná cena) z celého světa, což stačí Ukrajině asi na pouhé dva týdny bojů. Tedy pouze k pokračování zabíjení, a nikoliv kroky k ukončení bojů.

Západ je opatrný a zdrženlivý k dodávkám munice dlouhého doletu a první dodaná F-16 již byla sestřelena. Ukrajinští vojáci jsou nevycvičení mladíci bez zkušeností, kterým se bojovat nechce, a ti, co utekli do zahraničí a vyhýbají se vojenské službě, tak těm se domů bojovat nechce už vůbec. To není dobrý výhled pro prezidenta Zelenského a jeho situace a pozice Ukrajiny budou pouze a jenom horší.

