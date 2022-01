Vích (SPD): Bilance roku 2021 je neradostná. Lépe již bylo!

Pokus o odejmutí pravomocí prezidentu republiky, nová vláda pětikoalice, energetická krize, onemocnění covid-19, drakonicky rostoucí ceny potravin a inflace. To byl rok 2021. Do roku 2022 nevstupujeme radostně. Lépe již bylo!

reklama

Rok 2021 nezačal dobře. Bylo spousta starostí v souvislosti s nouzovým stavem okolo Covidu-19, až se spoustě lidí toto slovo tak protiví, že již radši vypínají televizi. Pak byl chvíli v létě klid, volební kampaň a v říjnu 2021 volby do Poslanecké sněmovny. Bohužel do nich předem zasáhl Ústavní soud takovým způsobem, že ještě půl roku před volbami nebyl známý nový způsob přepočtu volebních výsledků na poslanecké mandáty. Kuriózní je, že byla nakonec prohlasovaná taková novela z dílny ODS, že si na postup podle ní teď stěžuje u Ústavního soudu STAN (resp. koalice Piráti a Starostové) a snaží se pro sebe ulovit další mandát v souvislosti s nejasnostmi okolo počítání hlasů ve druhém skrutiniu. Nicméně zatím u Nejvyššího správního soudu neuspěli.

Zajímavé je, že do Poslanecké sněmovny se letos nedostala žádná vyloženě levicová strana. Takže nejlevicovější sociálně vstřícné návrhy má v současné době pouze hnutí SPD. Od znatelně pravicové pětikoalice se nedá očekávat, že by byli nějak významně sociálně citliví. Zatím vypadají spíš překvapeni, že se vůbec dostali do vlády, a na to, jak se předvolebně kasali skvělými týmy odborníků na všechny hlavní oblasti správy státu, je teď dost výmluvné ticho.

Po intermezzu pokusu vedení Senátu a některých dalších politiků "odejmout pravomoci prezidentu republiky " mechanismem čl. 66 Ústavy v době jeho pobytu v nemocnici, byla jmenována nová vláda. Tvoří ji zástupci ODS, STAN, KDU-ČSL, TOP 09 a Piráti (pouhá 4 křesla, a to chtěli před půl rokem post premiéra). Zábavný moment nastal při zjišťování, kolik ministrů této proevropské vlády se vlastně pořádně, bez tlumočníků, domluví anglicky. Tak pět jich s sebou bude vozit tlumočníky a u těch ostatních to také není nic moc. Na to, kolik let se na svoji významnou dějinnou roli odborně připravovali, to zní jako odbytá domácí příprava. A to nezmiňuji ty odborné znalosti jednotlivých ministrů ohledně jim svěřeného resortu. Je to trochu jako z britského satirického seriálu Jistě pane ministře (a z navazující série Jistě pane premiére), kdy sir Humphrey vysvětloval svému šéfovi, proč je výhodné dát každému ministrovi zásadně to ministerstvo, kterému nerozumí.

V závěru roku 2021 ještě přituhlo i na evropské scéně, kdy se zjistilo, jakými přesně způsoby se EU bude snažit plnit program Green Deal (Zelený úděl) k dosažení uhlíkové neutrality. Pod rouškou ochrany životního prostředí se nám budou snažit zakázat: kupovat auta se spalovacími motory, prodávat nezateplené domy a topit prakticky vším, čím jsme do teď topili. To je samozřejmě holá šílenost. Až na přelomu roku, kdy EU "elitám" došlo (nebo jim to sdělily některé vlády po informacích od zpravodajských služeb), že pokud budou takhle pokračovat, budou mít v ulicích takové množství lidí, že je nedokážou vrátit do jejich nevytopených domovů. Jak a kde se budou po roce 2035 nabíjet kamiony a osobní automobily, které navíc budou třikrát dražší oproti současnosti, to elitáře z EU nezajímá. Nyní jenom drobně ve svých výrocích zmírňují, ale jak dlouho jim to vydrží, to je otázka.

Když se k tomu přidá politika EU z konce roku, kdy se dvěma (třemi) konkrétními značkami vakcín snaží naočkovat všechny, a to povinně, pod pohrůžkou opakovaných důrazných pokut anebo s hrozbou ztráty zaměstnání, u ozbrojených složek ještě i výsluh. Přeci se nelze třikrát do roka očkovat jenom kvůli jedné nemoci a navíc povinně. EU a současná vláda k tomuto postupu sice ještě nepřesvědčili všechny občany a také státy EU, ale silně se o to snaží vyhrožováním, restrikcemi a také tím, že daný stát nedostane peníze z evropských fondů. Těch evropských fondů, které už netvoří jen strukturální fondy (i jimi čas od času vedení EU pěkně vydíralo vybrané členské státy), loni je ještě doplnil tzv. Fond obnovy (Next Generation EU), který už je ale na dluh, ručí za něj členské státy EU společně. Navíc ten dluh samozřejmě i roste, z původní částky 750 mld. euro už je částka převyšující 800 mld. euro a dále roste. O splácení, a tedy zmenšování dluhu, se zatím vůbec nehovoří, nyní je zjevně ta utrácivá fáze. O cizích penězích se ale dobře rozhoduje a navíc, on to někdo nakonec zaplatí.

Obávám se, že šílené EU nápady se budou dále množit a vláda pětikoalice jim nedokáže dostatečně vzdorovat, respektive že z Green Dealu se bude velice obtížné vyvázat anebo ho dokonce odmítnout. Výhled do roku 2022 je tedy spíše tristní. Vláda SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP09) a Pirátů a STAN zatím nenabídla žádná konkrétní řešení, jak vyřešit zdražování cen energií, rostoucí ceny potravin, inflaci a jak čelit onemocnění covid-19. Jsme v rozpočtovém provizoriu, programové prohlášení vlády jsme ještě neviděli a žádná konkrétní řešení zatím nezazněla. Přitom jsme závislí i na situaci v rámci okolních států. Německo má největší inflaci za posledních 40 let a nová auta se stále nevyrábějí – chybí čipy. Spor o budoucnost jaderné energetiky v rámci EU je také varováním. Německo odstavuje jenom letos tři jaderné elektrárny a Rakousko dokonce odmítá uznat jádro jako „zelený“ zdroj a hrozí Evropské komisi soudem. Spekuluje se s emisními povolenkami a je nedostatek energie, se kterou se navíc se obchoduje na burze v Lipsku. Nedávno dostavěný plynovod Nord Stream 2 je obstruován, přestože již může fungovat, a to vše dohromady žene ceny energií strmě nahoru.

Čeká nás tedy další náročný rok, kdy už nejde pasivně sedět doma a myslet si, že to všechno dobře dopadne a někdo, kdo to s námi myslí dobře, to za nás vyřeší. Tato vláda tzv. „odborníků“ nemá schopnosti řídit stát v době krize a pouze se nechá vléci sledem událostí. Je potřeba přijmout zákon o referendu, včetně referenda o vystoupení z EU. Teprve potom si budeme opět moci o svých věcech rozhodovat sami, třeba o zrušení DPH za energie. To v současné době ani díky EU nejde. No to jsme to tedy dopracovali!

Převzato z profilu politika.

Ing. Radovan Vích SPD

Člen předsednictva hnutí SPD, předseda RK SPD LBK

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Vích (SPD): EU nesportovně začala, a ještě hůř skončí Čím dřív Fiala začne, tím dřív skončí. Zeman a Lipavský: Až mrazí, co padlo Vích (SPD): Demonstrace v EU, kam se podíváš. Proti povinnému očkování Pozor na bruselského úředníka. Členské státy si musí bezpečnost řešit sami. Poslanec SPD drsně také o Ukrajině a NATO

Článek byl převzat z Profilu Ing. Radovan Vích

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama