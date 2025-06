Vích (SPD): Bitcoiny ano, ale garáže pro armádu nejsou

Podle výsledků kontroly Nejvyšším kontrolním úřadem stav výcvikových zařízení Armády ČR stále neodpovídá současným potřebám a omezuje přípravu vojáků a rozvoj schopností armády. Přestože bylo mezi lety 2019 a 2024 z rozpočtu Ministerstva obrany investováno téměř 1,8 miliardy korun do modernizace výcvikových zařízení, výsledek není nijak skvělý.

Nová BVP budou parkovat desítky kilometrů daleko?

Samozřejmě je třeba vzít v úvahu dlouhodobé podfinancování Armády ČR v posledních desetiletích. NKÚ zkoumal, zda Ministerstvo obrany (MO) vynaložilo finanční prostředky účelně, hospodárně a v souladu s předpisy. Zarážející je chybějící koordinace mezi plány MO. Například došlo ke zpoždění výstavby garáží v Přáslavicích a Bučovicích. To znamená že nová bojová vozidla pěchoty budou po jejich dodání muset být umístěna úplně jinde, konkrétně ve Vyškově vzdáleném desítky kilometrů. To zbytečně zkomplikuje výcvik na nových BVP. V Přáslavicích mají být garáže dokončené dokonce až v roce 2030. To je v době, kdy byl skokově navýšen rozpočet Ministerstva obrany na 2 procenta ročního HDP a jedná se o dalším navýšení až ke třem procentům, zcela nepochopitelné. Na jedné straně MO neví, za co navýšené finanční prostředky utratit, na druhé straně jasně potřebné investice navazující na nákup nové techniky, jsou odkládány. Takhle by to do budoucna být rozhodně nemělo.

Nutná lepší koordinace nákupů do budoucna

Podle NKÚ chybí Armádě ČR také dostatek simulátorů a trenažérů. Změny plánů narušují návaznost investičních akcí. Tak například plán výstavby nového výcvikového zařízení v Radošově, které mělo vzniknout do roku 2030 pro 2 tisíce vojáků ročně byl na konci roku 2023 zastaven. Místo toho MO nakupovalo zbraňové systémy, zásoby a munici. V Radošově měla probíhat základní příprava vojáků a jejich výcvik v řízení vozidel. Místo toho jsou využívány soukromé (civilní) autoškoly (63 % vyškolených řidičů).

Podle tiskové zprávy NKÚ „se v kontrole zaměřil také na vybrané investiční akce a neinvestiční nákupy pro výcviková zařízení armády v celkové výši 1,4 mld. Kč. NKÚ však zjistil, že v některých investičních záměrech chybělo vyjádření efektivnosti vložených prostředků, což je v rozporu s právními předpisy. Dále upozornil na riziko nehospodárnosti spojené se závislostí MO na dodavatelích, kteří mají výhradní práva k technologiím.”

Armáda ČR ve spolupráci s Ministerstvem obrany by měla dostat to, co potřebuje pro zvýšení svých schopností. Je třeba zajistit návaznost jednotlivých investičních akcí, aby se jako aktuálně nestalo, že kupujeme drahou techniku, ale ta nebude mít kde parkovat. Peníze jsou vynakládány neúčelně a to dlouhodobě. Třeba na ženisty a chemiky se kašle zcela, za to máme předčasné splátky na předražené americké stíhačky F.35, které nepotřebujeme a nikdo je po nás nepožaduje. Tak hlavně ty bitcoiny!

Ing. Radovan Vích SPD

Člen předsednictva hnutí SPD, předseda RK SPD LBK

