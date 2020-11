Vích (SPD): Chaos v krajích je důsledkem odmítání přímé volby hejtmanů

Hnutí SPD dlouhodobě navrhuje zavedení přímé volby hejtmanů, primátorů a starostů. Vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM tento náš návrh dlouhodobě odmítá. Přitom zavedení tohoto principu do zákona by vnesla do systému pořádek a dopředu jasná pravidla.

O co se v podstatě jedná? Vítězný politický subjekt, a na jeho kandidátce člověk s nejvíce preferenčními hlasy, se stává automaticky hejtmanem, primátorem anebo starostou. A na tomto půdorysu se sestavuje vládnoucí koalice. Nelze tak obejít vítězný politický subjekt při jednáních o budoucích koalicích, protože toto vyjednávání vede pouze a výhradně právě vítězný politický subjekt v čele s osobou s nejvíce preferenčními hlasy. Pokud by toto pravidlo bylo uzákoněno, potom by současná situace v povolebních vyjednáváních v krajích byla diametrálně odlišná.

Hnutí ANO bylo vítězem při nedávných krajských volbách v deseti krajích. Mělo by tedy v tomto případě deset hejtmanů. V současné situaci má hejtmany tři a v karlovarském kraji bojuje o čtvrtého, přičemž vše nasvědčuje tomu, že i zde je z jednání o hejtmana opoziční strany vyšachují.

Pokud by tedy byla přijata výše zmíněná právní úprava z pera SPD, bylo by vše jinak. Vládní hnutí ANO by mělo jasnou převahu ve většině krajů a mělo by zřejmě i předsedu Asociace krajů. Tím pádem by byla i mnohem silnější pozice krajů při aktuálním vyjednávání s vládou o kompenzačním bonusu a případné změně parametrů v rozpočtovém určení daní (RUD) v rámci dopadů výpadků příjmů a sdílených daní pro vyšší územně správné celky v rámci pandemie koronaviru.

Je to škoda. Trpět tím budou krajské samosprávy a hlavně občané v krajích, kterým v rámci předvolebních kampaní byly slibovány "hory - doly" a nyní se bude tvrdě škrtat. Hrozí tím i rozpad krajských koalic, které byly utvářeny na základě určitých programových priorit v rámci různobarevných koaličních smluv a programových prohlášení. Z těch se nyní stávají pouze zbožná přání a cáry papíru, protože bude všechno jinak, nehledě na skutečnost, že se začíná hovořit o třetí vlně pandemie na jaře 2021.

Určení viníků je jasné. Vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM, která omítá zavedení přímé volby hejtmanů do praxe a zároveň současné vedení těch krajů, které odmítly uznat faktického vítěze voleb při ustanovování krajských koalic . Jedná se o Plzeňský, Jihočeský, Pardubický, Jihomoravský, Olomoucký kraj a Vysočinu. Karlovarský kraj má k nim úspěšně nakročeno. Tak až budou hejtmani spílat vládě, že mají nedostatek finančních prostředků na financování svých projektů, tak ať se v první řadě zamyslí sami nad sebou. Zjistí, že je potřeba nejen ctít vítěze voleb, ale také komunikovat se všemi subjekty, které uspěly v krajských volbách, protože i ty mají své poslance a mohou jim v lecčems pomoci. Třeba v podpoře změn parametrů RUD. Příčina je tedy také na straně některých hejtmanů a z toho by si měly jednotlivé politické subjekty, které za tím stojí, vzít ponaučení do budoucna. Nikdy nevíš, kdy koho budeš potřebovat.

Ing. Radovan Vích SPD

poslanec, Liberecký kraj

