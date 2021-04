Vích (SPD): CovidPass EU nesmí dělat z neočkovaných druhořadé občany

reklama

O co se jedná? Zavedení CovidPassů. Nápad na jejich zavedení není nový a rok se s rokem sešel a teorie se stává skutečností. S jejím zavedením ale vzniká spousta otazníků.

V čem je hlavní problém šíření koronaviru a dalších problémů v rámci EU? Státní hranice jsou totálně bez kontroly. Kontrola je ze strany Německa, Rakouska a Slovenska ale nikoliv od nás. Výjimky dosud nebyly moc tolerované, aspoň v zemích V4 plus. Naopak původní země EU si je zaváděly bez větších problémů, když se jim to hodilo. Ale nedej bože, aby si hranice chtěla kontrolovat nějaká ze zemí, které přistoupily v roce 2004 nebo později! To hned následovalo přísné pokárání. Viz loňské jaro. A následovala snaha, aby se bez kontrolový provoz na hranicích zase obnovil.

Nyní ale sama EU projevuje snahu o určité mezistátní kontroly. Z důvodu COVIDu. Aspoň tak je to prezentováno. Dají Vám do ruky elektronickou kartičku, kde jsou informace o tom, že jste očkovaný proti COVIDu nebo kdy naposled jste na něj byl testovaný. To pro ty, co nemají chytrý mobilní telefon. A ti, co ho mají, tam je to ještě jednodušší. Stáhnou si aplikaci, která obsahuje ty samé údaje. A jestli Vás ta aplikace současně šmíruje a jaká data ještě odesílá, to už se nedozvíte.

Je to vlastně něco jako průkazka spolehlivého občana EU, který se rád podrobí a nedělá problémy. Takový občan je odměněn, může cestovat mezi státy, navíc může jít na fotbalový zápas, posedět si do restaurace, do kina, do divadla, do restaurace. Nějak mi to připomíná ten slogan: "Buď dobrý!" z filmu Demolition Man. Není od věci si ho připomenout, elektronickou totalitu ukazoval se vším všudy.

Filmy, které se Vám zdály z daleké budoucnosti a divili jsme se, jak může existovat tak nesvobodná společnost, se začaly během jediného roku naplňovat v praxi. Takže "Občane buď dobrý, pořiď si CovidPass, testuj se, očkuj se". Možná takovou hlášku brzy uslyšíme v dopravních prostředcích. Už teď zní ty veřejné výzvy děsivě a může být hůř.

Jestli na tohle přistoupíme, už nebude cesty ven. Budeme žít v novodobé totalitě, koronatotalitě a ten, kdo bude dobrý, bude odměněn, kdo bude zlobit, nebude smět nikam. Je děsivé, že ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD), se ke CovidPassu staví vstřícně, a právě on jezdí vyjednávat do Bruselu v této záležitosti. Jižní státy EU se snaží nalákat turisty na letní sezónu, tlak na schválení CovidPassu nebo jiného podobného řešení tedy bude silný. Svou vlastní cestou zřejmě půjde pouze Řecko a možná Chorvatsko. Velký dopad bude samozřejmě také na naše cestovní kanceláře.

Podobný nápad navíc podpořila i nová hlavní hygienička Pavla Svrčinová, tentokrát ve formě náramků s QR kódem, který by zvýhodňoval jeho nositele pro účast na sportovních nebo kulturních akcích. Nějak mi to připomíná elektronický náramek pro vězně. My ale nemáme být ve vězení, ani elektronickém, nic jsme nespáchali. Bojujme s virem, a ne s lidmi!

CovidPass nemá za cíl nic jiného, než udělat z neočkovaných občany druhé kategorie. Je nepřijatelné, aby obsah tohoto CovidPassu určovala EU a podmiňovala jeho platnost navíc druhem použitých vakcín. Obsahem CovidPassu mají být velmi citlivé informace o jeho držiteli a zároveň bude umožňovat u držitelů smartphonů jejich sledování pohybu ve stylu „Velkého bratra“. CovidPass zároveň neřeší skutečnost, že jeho držitel může být přenašečem koronaviru, a to bez ohledu, jestli byl anebo nebyl testován anebo očkován. CovidPass nesmí být v žádném případě pro neočkované diskriminační, a proto je potřeba jej odmítnout. Vzbuzuje také spoustu právních otazníků o obsahu informací jehož nosičem by měl právě CovidPass být a také kdo všechno by k těmto informacím měl přístup.

Je rozhodně lepší zvládnout epidemiologickou situaci uvnitř České republiky a znovu si jí dovnitř nepouštět ze zahraničí. Ale ne na základě takto diskriminačních opatření, CovidPassů nebo "sledovacích" náramků. Nezbavujme se tak snadno naší svobody, která nyní je spjatá s členstvím v Evropské unii. Tam jsme zamířili pod chybným dojmem, že tím naši svobodu a demokracii ještě upevníme. Stal se pravý opak. Jen ten, kdo se nepoučí z vlastních chyb, je bude stále opakovat. Podobně, pokud se nepoučíme z rychlé ztráty svobody v únoru 1948, budeme s lítostí vzpomínat na jaro 2021, kdy past zaklapla. Další důvod k referendu o vystoupení z EU, nemyslíte?

